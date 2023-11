Litio: Techint consigue más acciones de la minera canadiense que compró

Tecpetrol tendrá, finalmente, el 67,4% de las acciones de Alpha Lithium, minera canadiense con yacimientos de litio en la Argentina. La energética del grupo Techint ya había conseguido hace dos semanas el 54%, cuando finalizó la oferta de adquisición que hizo sobre la empresa y que, regulatoriamente, se vio obligada a extender 10 días para ver si alcanzaba los dos tercios del capital. De esta forma, el monto total que pagará por la compra superará los u$s 141,5 millones, ya que su propuesta valuaba a la compañía por un total de u$s 210 millones. Al 31 de octubre, fecha final de la última prórroga, la capitalización bursátil de la compañía, que cotiza en las bolsas de Canadá, los Estados Unidos y Alemania, fue de u$s 192,84 millones.

Alpha Lithium es dueña del 100% de Alpha Lithium One, concesionaria de 27.500 hectáreas (ha) en el Salar de Tolillar (Salta) y de 5072 ha en el del Hombre Muerto (Catamarca). Ninguno de los dos está en fase de explotación. De hecho, Brad Nichol, CEO de la minera canadiense, llevaba prácticamente un año buscando un socio que inyectara el capital necesario para desarrollarlos. En 2022, por la invasión a Ucrania, se cayó el acuerdo que había alcanzado a fines de 2021 con Uranium One, empresa del gigante ruso Rosatom. Le había vendido el 15%, a cambio de u$s 30 millones, con una opción para adquirir el restante 85%. Ese deal implicó una valuación de u$s 200 millones por los activos.

Arcor invertirá u$s 27 millones para ampliar su producción en Brasil

Embarcado hacia la transición energética, Techint ya había definido a la industria del litio como uno de los puertos de ese mapa de navegación . A inicios de junio, luego de que el directorio de Alpha rechazó una negociación directa de compra, Tecpetrol lanzó una oferta de adquisición por todas las acciones que flotan en los recintos alemán y de América del Norte. La propuesta fue cercana a los u$s 177 millones por una empresa cuyo valor de mercado, en ese momento, orillaba los u$s 165 millones.

Cuando se acercó la fecha del vencimiento, 22 de septiembre, Tecpetrol mejoró la oferta en un 19%, a 1,48 dólares canadienses por acción (poco más de u$s 1 por papel) y la extendió hasta el 3 de octubre. A fines de septiembre, Nichol y el directorio de Alpha, que inicialmente recomendaron rechazarla, ahora, sugerían aceptarla . Aclaraban, no obstante, que ellos conservarían sus títulos. Pocas horas después, informarían lo contrario: venderían. Admitieron que, habiendo fracasado en una búsqueda de inversores que llevó 10 meses, la propuesta de Tecpetrol era "la única" y, en consecuencia, "la mejor": 24% por encima, además, del valor de cierre de la acción del 21 de septiembre, contra una caída superior al 40% de las empresas de litio comparables. Las de Alpha, al contrario, habían subido 22% desde el lanzamiento de la oferta de Techint hasta el 3 de octubre.

Techint agregó que la propuesta, además, era "la última". Dado que Alpha Lithium revirtió su posición apenas 48 horas hábiles del deadline, extendió el plazo hasta el 20 de octubre: el capital de la minera está atomizado entre más de 30.000 inversores, de los cuales ninguno superaba, individualmente, el 5% de las acciones.

Tecpetrol, que necesitaba la aceptación del 50% más uno de los papeles para concretar la operación, consiguió el 54%. Las regulaciones de la Bolsa canadiense exigían prolongarla otros 10 días hábiles para darle la opción de alcanzar los dos tercios del capital. Ese plazo finalizó ayer, a las 17.00 horas de Vancouver (21 de Buenos Aires). Obtuvo el 67,4%. Si hubiera alcanzado más del 90%, el resto habría estado obligado a vender .

El holding que lidera Paolo Rocca canalizó la transacción a través de TechEnergy Lithium, una nueva subsidiaria basada en Canadá de Tecpetrol Investments, sociedad española que es una de las controlantes de Tecpetrol. Así, Techint tiene el camino allanado para activar una inversión de u$s 800 millones, que es lo que, presupuesta, exige la puesta en marcha de Tolillar, el más avanzado de los proyectos de Alpha.

Allí, con tecnología de extracción que ya desarrolló en un proyecto piloto propio ubicado en Salta , Tecpetrol planea iniciar el año próximo las obras que le permitan alcanzar en 2028 una producción anual de 20.000 a 25.000 toneladas de carbonato de litio.

El volumen será relevante. Si bien la Argentina compone con Bolivia y Chile el célebre Triángulo del Litio, una de las principales reservas mundiales, y el país ya es el cuarto productor global, el mineral aporta hoy sólo el 18% de las exportaciones mineras, con apenas tres proyectos en fase de producción. A mediano plazo, con emprendimientos que suman inversiones por u$s 7000 millones, según la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), proyecciones oficiales esperan saltar de 34.000 toneladas de carbonato de litio exportadas a más de 200.000 en los próximos años.