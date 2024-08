El impacto de la denuncia de Fabiola en el PJ y los socios en fuga del Gobierno

El peronismo está en aprietos. Aún cuando sus máximos dirigentes intenten despegarse de Alberto Fernández y sus nuevos escándalos, el de corrupción y la denuncia por violencia que hizo su exmujer Fabiola Yáñez, el asunto derrama como lava y cubre todo a su paso sin excepciones.

A Cristina Fernández de Kirchner intentaron salvarla desde La Cámpora. Las primeras declaraciones fueron de Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes. La dirigente apuntó al expresidente como responsable de destrato no sólo hacia su pareja sino hacia su compañera de fórmula. En cambio gran parte del arco político -los propios y los adversarios- recordaron que fue Cristina quien lo eligió a dedo. Cuando lo anunció aquel sábado 18 de mayo del año 2019 ni su hijo Máximo Kirchner quedó contento. Fue un "sapo" que se tragó el peronismo, según admitió Juan Grabois que interrumpió su promesa de autosilencio.

Estuve veinte días sin hablar. Quería diez más. Los escandaletes en tiempos de la posverdad son complicados. El sistema te obliga a posicionarte en todo, saber de todo, regodearte cuando cae tu enemigo y escaparte de la mancha venenosa cuando cae tu aliado. Es así. Cada uno tiene... — Juan Grabois (@JuanGrabois) August 7, 2024

A Sergio Massa el escándalo lo tomó por sorpresa, justo cuando había anunciado su regreso y una agenda abultada de proyectos para relanzar el Frente Renovador con un Congreso en Sierra de la Ventana. Tuvo que postergarlo lo como ya postergó, varias veces, la presentación de su libro. La consigna convocante era el pedido de " Autocrítica del momento del peronismo ". No habría nombre más oportuno hoy. La crisis es infinitamente mayor a la foto del cumpleaños de Yáñez en Olivos en pleno confinamiento.

La nueva abogada de Yáñez viaja a España: ¿salen a la luz más chats y videos que comprometen a Fernández? - El Cronista

El caso de supuesta corrupción en la contratación de seguros y el tráfico de influencias desde la secretaría privada de Alberto Fernández que incluye a varios exfuncionarios quedó al margen tras la difusión de las fotos de la primera dama golpeada tal como lo dijo el abogado mediático Mauricio D'Alessandro, esposo de la abogada Mariana Gallego que la representa. Para alivianar la condena social el expresidente también consiguió que lo defienda una mujer, Silvina Carreira que presentó un escrito a Julián Ercolini.

El juez salió sorteado y quedó a cargo de ambas causas para investigar al expresidente que recién por este expediente presentó su renuncia al Consejo Nacional del PJ tras una licencia de varios meses. Son viejos enemigos. Fernández denunció el viaje a Lago Escondido de jueces y empresarios que se develó a partir de imágenes que filtró la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en aquel momento a cargo de José Glinski. El exdirector nacional, chubutense, ahora es diputado nacional y pareja de Tamara Pettinato cuyas imágenes con el Presidente, en una charla y comida íntima, se filtraron a los medios. Otro debate que nos debemos dar. ¿Todo se puede mostrar? ¿Cuántos intereses hay en juego?



A pesar del tsunami político Axel Kicillof sigue con su posicionamiento nacional. Ya sufrió y sobrevivió al escándalo de Martín Insaurralde en un yate en el Mediterráneo en plena campaña de 2023. En el Conurbano se multiplican las pintadas a su favor y cada vez más dirigentes se acercan en busca de cobijo ¿Puede aguantar en esta oportunidad?

FABIOLA YÁÑEZ GOLPEADA: KICILLOF habló del escándalo de ALBERTO FERNÁNDEZ - El Cronista

Kicillof sin plata para el boleto de colectivo

Intentaba avanzar por sobre la pérdida de una megainversión como la planta de GNL en Bahía Blanca cuando el secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, anunció el fin de los subsidios para Capital y el Conurbano. Esta vez Kicillof no se hará cargo. Ya asumió los subsidios en el interior de la provincia pero no le alcanza la plata para compensar el nuevo ajuste de Javier Milei sobre el área Metropolitana según confirmaron a El Cronista fuentes bonaerenses.

Quienes viajen entre CABA y el Conurbano tendrán que pagar el boleto completo porque perderán el subsidio integrado. Es decir que quien tome dos o más colectivos pagará los boletos completos sin beneficio ni descuento.

Me invade la emoción y la alegría de ver concretado este momento tan importante para toda la provincia de La Rioja. En el Superdomo, todo el pueblo riojano juró la nueva Constitución, una Constitución que consagra derechos y establece los principios para la vida en la comunidad.... pic.twitter.com/kBbjlCjHYS — Ricardo Quintela (@QuintelaRicardo) August 9, 2024

Kicillof le había prometido al riojano Ricardo Quintela acompañarlo en la jura de la nueva Constitución. Cumplió. E n la provincia de la familia Menem el gobernador se fundió en un abrazo con el mandatario que aspira a presidir el PJ naciona l. ¿Tendrá que conversar con Cristina Kirchner al respecto?

Acéfalo y cada vez más hundido en el desprestigio por las nuevas denuncias que los acechan y que pueden ser cada día más graves, el peronismo convocó a renovar autoridades en el mes de noviembre. Máximo Kirchner también convocó a elecciones en el PJ de la provincia. ¿Madre e hijo podrán ser ambos presidentes? El histórico partido hoy tiene problemas más graves que ese. También Axel Kicillof.

La foto más incómoda

En su paso por tierra riojana el bonaerense no pudo evitar hablar de la crisis judicial, moral y política. Tampoco encontró la manera de eludir a Fernando Espinoza, intendente de La Matanza con una denuncia muy grave en sede judicial por supuesto abuso sexual contra una exsecretaria.

Axel Kicillof acompañó a Ricardo Quintela en la jura de la nueva Constitución de La Rioja

El matancero reunió a más de un centenar de intendentes que llegaron a La Rioja junto a varios vicegobernadores y legisladores de distintas provincias. Por Buenos Aires además del presidente de la organización estaban el de Villa Gesell (Gustavo Barrera), el de Castelli (Francisco Echarren) y el de Tapalqué (Gustavo Cocconi). A Kicillof lo tentó conversar con el resto y aprovechar la ocasión para su estrategia de nacionalización.

Varios lo invitaron a visitar sus municipios mientras que él ya tiene planificados, sin apuro ni urgencia, viajes a provincias amigas como Tierra del Fuego y Formosa. Incluso a Catamarca desde donde el gobernador Raúl Jalil pidió dialogar con el gobierno de Milei y hasta apoyó con votos la Ley Bases y parte del paquete fiscal. Kicillof no se tirará a una piscina vacía y para eso estrechó su relación con la exgobernadora Lucía Corpacci.

Kicillof dio un breve discurso sentado junto al titular de la FAM, una foto incómoda, aunque no lo haya dicho. De hecho, no pocos dirigentes se preguntan en Buenos Aires por qué Espinoza no toma licencia hasta que se aclare su situación si maneja el municipio sin problemas.

La invitación a Fernando Espinoza Procesado por abuso sexual deja claro que a %u2066@QuintelaRicardo%u2069 le importa nada las cuestiones de género, esto se refleja también en la pedorra Constitución que hicieron donde dejaron el sistema de Colectora que caga a las mujeres. pic.twitter.com/oi1dfYG9PB — JULIO MARTINEZ (@JulioMartinezLR) August 9, 2024

" Tenemos que construir una alternativa donde estemos representados todos. Que no nos corran con que el peronismo está muerto" , los animó. La frase remite a una convicción aún más arraigada entre los que miran el oscuro futuro del peronismo: después de Alberto Fernández el PJ y sus eventuales aliados no pueden volver a elegir candidato a dedo.

Socios en fuga

Párrafo aparte merece la oposición. En el peor momento de lo que fuera Unión por la Patria el radicalismo parece a punto de dividirse y La Libertad Avanza se tropieza en problemas que autogenera.

El trasfondo de la disputa por la SIDE en el Congreso: el plantón de un aliado y desafía a Menem - El Cronista

A la saga por la escandalosa visita a genocidas en la cárcel de Ezeiza -por la que una diputada de LLA denunció a sus propios compañeros de bancada- se suma el fracaso de la última sesión en Diputados por falta de quórum. El faltazo del bloque que lidera Miguel Ángel Pichetto no es el único imprevisto para Martín Menem y el Gobierno.

Para la semana que comienza al titular de la Cámara de Diputados le pidieron no una sino tres sesiones distintas. La del jueves apunta a eliminar los fondos reservados que por $ 100.000 millones que dispuso Milei por decreto para los espías de la nueva SIDE. Los radicales están divididos: la mitad votaría en contra del Gobierno como también algunos en el Senado ayudarán a sacar una nueva fórmula previsional.