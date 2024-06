Kicillof vs Milei: reclamo por la planta de GNL, planes sociales y subsidios al boleto de colectivo

Por segunda vez en 15 días Axel Kicillof confrontó con Javier Milei en su política económica y social y lo hizo a través de una serie de anuncios de asistencia estatal a distintos sectores. Entre otras medidas presentó subsidios al transporte de pasajeros en el interior bonaerense que "permitirían revisar tarifas"; cuestionó la caída del empleo y rompió el silencio sobre la posibilidad -o no- de que se instale una planta de Gas Natural Licuado (GNL) en Bahía Blanca, un tema de conflicto con el gobierno de Milei que exige a cambio el apoyo al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) incluido en el paquete de leyes en debate en el Congreso.

Entre sus críticas, el gobernador leyó titulares de distintos diarios sobre el freno de la actividad en seis automotrices ubicadas en la provincia y la paralización de la producción de Acindar por la caída de la demanda. En ese marco salió a reclamar la instalación de la planta de GNL que proyecta Petronas junto con YPF. Lo hizo después de que Horacio Marín, presidente de la compañía estatal, advirtiera que la adhesión al RIGI será un condicionante de peso.

"Hay muchas empresas que habían decidido inversiones y que ahora están a la espera de beneficios que no pidieron ni necesitaban: las preguntas que debemos hacernos con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) es por qué y para beneficio de quién lo hacen", cuestionó el gobernador desde el Salón Dorado de la Casa de Gobierno.

Además explicó que se trata de "un régimen que puede resultarle atractivo a algunas compañías, pero que implicaría una pérdida importante de soberanía para el pueblo argentino". En su caso indicó que apoyaría beneficios impositivos pero no en los términos de la propuesta mileista y tomó distancia al asegurar que él no puede pedirle a la Legislatura provincial que adhiera a un régimen que aún no fue aprobado por el Congreso de la Nación y cuando faltan detalles del mismo.

Específicamente respecto a la planta cuya radicación esperaba para Bahía Blanca, aseguró que "ya había sido aprobado sin el RIGI" y que "el acuerdo entre la compañías Petronas e YPF que se alcanzó en 2023 es el resultado de la planificación virtuosa del Estado que comenzó con la recuperación de YPF y la puesta en marcha de Vaca Muerta". Buenos Aires daba por hecho que la planta sería parte de un proyecto más amplio para convertir a la provincia en una más de las provincias hidrocarburíferas.

La pregunta de El Cronista para los funcionarios bonaerenses fue cuánto impacta en el distrito que el proyecto no se radique en Bahía Blanca. Aunque le reclaman a Nación una deuda por $6.8 billones, f inancieramente, dijeron, no tiene un efecto inmediato, ni siquiera para la gestión de Axel Kicillof, pero "se juega el futuro de Buenos Aires y de los bonaerenses".

El gobernador, que ahora quedó en una puja con su rionegrino Alberto Weretilneck -que intenta que la planta se instale en Punta Colorada- recordó que "no se trata de un tema reciente, sino de un proyecto que lleva varios años: esta inversión es prioritaria para nuestra provincia y no puede quedar enredada en cuestiones partidarias y coyunturales".

¿Por qué es prioritaria? Según los funcionarios que siguen de cerca el debate, porque impactará a futuro en materia de empleo y producción.

Como ya contó El Cronista, el próximo mes YPF y la petrolera malaya Petronas, definirán dónde ubicarán el primer proyectode GNL del país que implicaría una inversión de más de $ 30000 millones. YPF, según confirmó Marín, solicitará tanto a Buenos Aires como a Río Negro el detalle de los beneficios que cada distrito ofrece.

En el Congreso los representantes de Juntos por Río Negro apoyaron el RIGI mientras que los de Unión por la Patria, no. "Es una extorsión", denuncian en La Plata, término que sin embargo el gobernador se cuidó de no utilizar en público.

Subsidios, cuenta DNI y libros

En la misma conferencia Kicillof confirmó para el mes de julio la continuidad de los descuentos que ofrece el uso de la cuenta DNI del Banco Provincia. Según dijo, cada mes deben confirmar la continuidad porque los bonaerenses han incorporado el uso de esa billetera pero en el actual contexto es difícil para las finanzas provinciales.



"Lo que hacemos con cuenta DNI lo podría hacer cualquier banco privado o el Banco Nación", advirtió otra vez confrontando con el estadio nacional y tras considerar el programa como "un espaldarazo al bolsillo de los consumidores de la provincia de Buenos Aires". "Ya es una verdadera marca registrada que las familias han incorporado a sus hábitos de consumo", destacó sobre una cuenta que se extendió más allá de los límites bonaerenses.

Además, destacó la caída del poder adquisitivo y de consumo y señaló que se perdieron 95.000 empleos registrados que, sumados a los no registrados, llegarían a 126.000.

Lo precedieron en el uso de la palabra el ministro de Gobierno Carlos Bianco, quien comunicó que se sumará un plus de $ 1.300 millones para el programa Más Vida y las iniciativas para personas con celiaquía (PAAC) y pacientes con VIH (PAAI), lo que implica un incremento del 100% en los montos de prestaciones sociales que cubre el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.

Florencia Saintout, presidenta del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires

"Ahí donde hay abandono del gobierno nacional está Buenos Aires", subrayó Kicillof mientras que la titular del Instituto Cultural Florencia Saintout anunció programas de fomento a la industria del libro que incluye la compra de 28.000 ejemplares a editoriales locales para bibliotecas populares y universidades, y también más ferias del libro y concursos.

El gobernador, en clara confrontación con Milei, agregó más números. Dijo que mientras Nación tiene presupuestados $57.000 millones para todo el año y para todo el país ("que no se han ejecutado") en Buenos Aires "invertimos 60.000 millones" en políticas alimentarias y sociales.

¿Bajan las tarifas?

A su turno el ministro de Transporte informó que, ante la decisión del Gobierno nacional de dejar de transferir a las provincias el Fondo Compensador del Transporte, la Provincia elevará un 110% respecto del año anterior el presupuesto asignado para el Régimen Transitorio de Subsidios al Sistema de Transporte Público de Pasajeros del Interior bonaerense, que cubre parte del boleto a los usuarios. Los subsidios se elevarán de $983.144.111 a $2.068 millones para el interior.

Jorge D'Onofrio, ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires

Según indicó la suba será retroactiva desde el mes de mayo mientras se continúa con el reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación "por la quita ilegal y arbitraria de los fondos".



En total se beneficiarán 23 municipios: San Antonio de Areco, San Andrés de Giles, Pergamino, San Pedro, San Nicolás, Punta Indio, Ramallo, Chivilcoy, Junín, General Pueyrredon, General Madariaga, Balcarce, La Costa, Necochea, Pinamar, Tandil, Villa Gesell, Bahía Blanca, Carmen de Patagones, Coronel Rosales, Tornquist, Azul y Olavarría.