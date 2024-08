"Sola y con miedo": revelan cómo está Fabiola Yáñez tras conocerse las fotos que comprometen a Alberto

En los últimos días, las noticias sobre la ex primera dama Fabiola Yáñez han acaparado los titulares tras su denuncia por violencia de género contra su ex pareja, el ex presidente Alberto Fernández. Las imágenes que muestran a Fabiola golpeada y los chats filtrados donde le suplica a Fernández que deje de golpearla han conmocionado a la opinión pública. Estos hechos habrían ocurrieron durante el mandato presidencial de Fernández.

Actualmente, Fabiola Yáñez se encuentra en Madrid, España, donde vive en un estado de miedo y aislamiento. Yáñez ha pedido un cambio en sus custodios, que habían sido asignados por la administración de Unión por la Patria. En respuesta, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha decidido enviar a dos agentes de la Policía Federal para garantizar su protección.

Fabiola Yáñez golpeada: un relato de aislamiento y temor

Desde que se hicieron públicas las fotos de Fabiola Yáñez golpeada, la ex primera dama ha optado por mantenerse recluida en su apartamento en el barrio de Salamanca, Madrid, un área de lujo comparable con Recoleta en Buenos Aires. La situación se ha vuelto más tensa tras la visita de Alberto Fernández a España, donde intentó sin éxito conseguir un puesto como asesor de Pedro Sánchez o profesor en la Universidad Camilo José Cela.

Según informó Noticias Argentinas, Yáñez se siente constantemente perseguida y teme por su seguridad. Aunque no teme por su vida, sí está preocupada por la posibilidad de que alguien dentro de su entorno filtrara información que pudiera ponerla en peligro. Este estado de vulnerabilidad la ha llevado a confiar únicamente en su madre , quien es su única compañía en Madrid.

Se conocieron fotos de Fabiola Yáñez golpeada, en el marco de la denuncia por violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández.

La reclusión de Fabiola Yáñez

La vida pública de Fabiola Yáñez se ha reducido significativamente desde que estalló el escándalo. Su última aparición fue en el mercado de San Telmo, donde fue vista sola, en busca de libros antiguos y cuadros. Este aislamiento sería indicativo del estado emocional en el que se encuentra, sintiéndose sola, asustada y sin amigos en los que confiar.