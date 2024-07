El consejo de Pichetto a Milei, jubilaciones y una crítica al peronismo: "Están leyendo a Galeano"

Exjefe del bloque de senadores peronistas, excompañero de fórmula de Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto se convirtió en diciembre en uno de los principales interlocutores del Gobierno en la Cámara de Diputados. Comanda un interbloque de 31 legisladores y está en línea con gran parte de los gobernadores. Arma una opción de centro, no vuelve al PJ pero tampoco se unirá a Javier Milei.

El diputado charló con El Cronista después de discutir con La Libertad Avanza la composición de comisiones en el Congreso. El oficialismo no le cumple algunas promesas.

-Con su interbloque no fueron a Tucumán aunque acompañaron ¿Cómo vio la firma del Acta de Mayo?

-Lo expresamos en un comunicado de prensa desde el bloque con la firma de todos. Ninguno puede estar en desacuerdo con los principios del acta, el respeto a la libertad, la propiedad privada, a impulsar la educación, una política exterior seria y razonable. Lo que también sostuvimos es que esperábamos que el espíritu de mayo irradie una relación política razonable e inteligente entre el Poder Ejecutivo y el Congreso.

-¿No está pasando?

-No. Diría que empieza una etapa que me parece que tiene que transitar con otras formas y cuidar la relación institucional. Nosotros siempre hemos cuidado el respeto hacia el Presidente, nunca lo hemos agraviado y hemos tenido mucha paciencia. Y bueno, esperemos que ocurra en esta etapa, que tiene que ver con mayo, que tiene que ver con la unidad de los argentinos, que tiene que ver con el mensaje que hizo el propio arzobispo de Buenos Aires.

-El mensaje en la Catedral el 9 de julio...

-Sí, el concepto de hermanos, que me parece que es fundamental para que la Argentina pueda salir de la crisis. También Jorge García Cuerva dijo que hay gente que la está pasando muy mal y que no lo ven. Yo comparto que, indudablemente, el dato de la pobreza y el desarrollo es uno de los puntos. Pobreza, empleo, tal vez deberían haber estado también en el acta de mayo.

-Lo escuché decir que su presencia no era relevante en Tucumán. Fuerte opinión...

- A lo mejor pudo haber sido mal comprendido lo que dije, que mi presencia no era relevante ahí. Lo dije en orden a que fundamentalmente los convocados eran los gobernadores. Nosotros habíamos apoyado el espíritu de mayo con un comunicado de prensa y también con nuestra tarea en el Congreso.

-Y después Javier Milei volvió a decir que en el Congreso son "degenerados fiscales"

-Me parece que el exabrupto a veces forma parte de la construcción de un contenido político, tiene un mensaje más hacia adentro que hacia afuera. Y creo que tampoco ayuda. Pero no quiero entrar en una polémica con el Presidente. Creo que no sirve.

- ¿Y seguirá acompañando? Porque a veces parece no haber reconocimiento, ahora no les dan lugares acordados en algunas comisiones.

-Lo que consideremos que sirve al país y a poner en marcha el proceso económico, un capitalismo productivo, apoyamos. Nosotros no tenemos una mirada negativa y destructiva de votar todo en contra. Hemos votado a favor las cosas que hemos reestablecido como el capítulo fiscal para que las provincias estén más consolidadas en cuando a los recursos que se distribuyen. Incluso hemos hecho de Cámara federal también. Como Cámara de Diputados actuamos como Cámara federal, subrogando la tarea que el Senado debería haber hecho.

-Dijo en sesión que los senadores no defendieron a sus provincias.

-No lo hicieron. Yo no quiero hablar mal de nadie en particular, pero indudablemente el impuesto a los ingresos en la Cámara de Senadores era una cuestión de interés de las provincias. Muchos gobernadores no lo decían porque no quieren poner la cara en un tema que significaba reconstituir un impuesto que se había dejado de lado en la época de (Sergio) Massa. Pero todos anhelaban, incluso el propio (Axel) Kicillof, que la ley se votara. Hay mucha hipocresía también en la política argentina.

-¿Cree que Kicillof esperaba que se votara a favor Ganancias para subir la recaudación?

-No tengo ninguna duda. Votaban en contra, pero querían la ley. Ninguna duda.

-Javier Milei no quiere el proyecto de recomposición de jubilaciones y la nueva fórmula que votó Diputados y que ahora trata el Senado ¿El Gobierno tiene que aflojar la billetera?

-Creo que el impacto fiscal en el ajuste sobre el sector previsional fue de casi el 27%, con lo cual me parece que una flexibilización con una fórmula votada por el Congreso le conviene al Gobierno. De lo contrario también lo que va a abrir es una cadena de juicios muy grande en la Argentina con resultados ya sabidos. La Corte ya tiene posición tomada respecto a la necesidad de una fórmula polinómica, tener en cuenta el costo de vida, una cuestión que tenga que ver con el salario. Tiene que haber una fórmula. Y esto es una fórmula votada por el Congreso. Desde el punto de vista de la estabilidad futura al Gobierno le conviene. El Senado puede corregir, puede ver si en el corto y mediano plazo puede ser una mejora, a lo mejor en el largo plazo puede impactar mucho en el Tesoro, pero bueno, eso es una evaluación que el Senado como Cámara Revisora puede hacer y hasta corregir también la fórmula y enviarla de vuelta a la Cámara de Diputados. Y creo que eso al Gobierno le conviene, no estar pendiente de un DNU que siempre es muy lábil. Lo que se puede pagar ahora se va a ganar con creces ante la derrota asegurada en el proceso judicial. Y el Presidente tiene el instrumento del veto.

-¿Cree que Milei cumplirá la promesa y vetará la fórmula previsional?

-El veto es un instrumento que tiene el Poder Ejecutivo y lo puede usar. Siempre tiene efectos, pero lo puede utilizar. En su momento la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner vetó el 82% móvil, que era un disparate, pero bueno... El sistema argentino es muy generoso, hay un sistema de moratoria que es la mitad de la población jubilatoria de la Argentina. Bueno, algún día va a haber que abordar en serio el sistema jubilatorio.

PACTO de MAYO | Quiénes y por qué no fueron los gobernadores "OBSTINADOS" contra los que apuntó MILEI - El Cronista

- En febrero le reprochaba al Gobierno que no se dejara ayudar ¿Ahora se dejan ayudar?

-Creo que sí, y además mejoró notablemente con la incorporación de un hombre político como Guillermo Francos. A veces se ponen posiciones de máxima para llegar a un punto razonable con los principales temas que el gobierno quería sacar.

-Al Presidente no le gusta lo que cedió pero lo escuché decir que la Ley Bases no es una ley deshilachada

-De ninguna manera. Es una ley importante. Tiene una reforma laboral que es muy trascendente, porque por primera vez se abordan las relaciones laborales en la Argentina después del año ‘74 y de los convenios del año ‘75. Y marca hitos importantes y además soluciona el problema del DNU que está judicializado precisamente en el capítulo laboral. Los tres puntos principales del DNU están resueltos en la ley. Se incorporó el sistema de fondo de desempleo para ser utilizado por los convenios colectivos, se eliminaron las multas que hacen a la industria del juicio, se fijó una cláusula antibloqueo para evitar que los bloqueos tengan la complicidad de trabajadores de la propia empresa, que afecten el mundo del trabajo. Se amplió el periodo de prueba, me parece que hay temas que son muy importantes en la ley.

-Y ahí ayudó dialogando con la CGT. ¿Acompaña la central sindical?

-La CGT acompaña. Ha sido razonable hasta ahora el comportamiento de la CGT. Más allá de las dos medidas de fuerza que hicieron. La de enero me pareció totalmente no conveniente pero me parece que la CGT debería haber sido convocada también al acuerdo de mayo y las cámaras empresarias, y la agroindustria y hay un montón de actores que tendrían que haber estado. Pero es un primer paso y ahora estoy viendo que Guillermo Franco como jefe de Gabinete está convocando a los sectores económicos y a la CGT a un diálogo que me parece positivo.

REFORMA LABORAL | Entrevista a Sergio SASIA, de la Unión Ferroviaria: "En Argentina es necesaria una modernización laboral" - El Cronista

-Mauricio Macri fue a Tucumán ¿Lo vio dejado de lado, cómo lo vio?

-Mauricio fue a ratificar el compromiso que tiene con el Gobierno y con su bloque de apoyo al actual presidente. Fue una gestualidad importante ir a Tucumán. Me parece que fue coherente con lo que está haciendo su bloque en el Congreso. Si han salido las leyes es por el apoyo del PRO, por el apoyo de parte del radicalismo y por el apoyo nuestro.

Emilio Monzó, Nicolás Massot y Miguel Angel Pichetto, tres figuras fuertes de Hacemos Coalición Federal

-De todos modos en la carta pública Hacemos Coalición Federal señaló que en el Día de la Independencia, mantendrían su independencia.

-Mantenemos un criterio de independencia, también un espíritu crítico sobre algunos temas. No somos parte del gobierno de La Libertad Avanza, pero creemos en los acuerdos y creemos en el Congreso como herramienta para cambiar y para ayudar a cambiar. Ahora... somos un bloque independiente. Si estuviéramos identificados con el Gobierno, estaríamos dentro del bloque de La Libertad Avanza. Y eso no va a ocurrir nunca.

-¿Armarán un espacio nacional?

-Nosotros estamos tratando de consolidar el espacio del centro democrático. Es un espacio interesante en la Argentina que se aleja de los extremos y que plantea fundamentalmente niveles de responsabilidad institucional y racionalidad y el apoyo a las acciones de gobierno que sean convenientes para el país. No tenemos una mirada de ruptura con el Gobierno ni con el Presidente.

PANORAMA POLÍTICO | Quiénes preparan una alternativa a Milei mientras reina la desconfianza entre aliados y dialoguistas - El Cronista

Pichetto defendió el aumento del 30% a los legisladores: "¿Querés que seamos Uganda?"- - El Cronista

-¿Y ese espacio puede tener un correlato en las próximas elecciones?

-El futuro siempre es impredecible. Hay que ver si podemos consolidar un espacio para participar. Hay figuras importantes con las que venimos hablando. Es el caso del gobernador de Córdoba; de Florencio Randazzo que es una figura importante nuestra: Ricardo López Murphy, en fin, tenemos dirigentes de volumen, de importancia. A lo mejor no tenemos tanta relevancia numérica, pero sí, digamos, volumen político. Vamos a ver si eso se consolida como un espacio político para ir al proceso electoral de medio tiempo y para el futuro.

-¿Al peronismo cómo lo ve?

-Lo veo con ideas viejas. Ahora descubrieron el coloniaje y el extractivismo. Están leyendo a Galeano de nuevo, el libro "Las venas abierta de América Latina". Yo digo que ojalá nuestro país sea extractivista. Ojalá resuelva el problema del autoabastecimiento de gas y de petróleo y pueda tener en la minería un proyecto de desarrollo y de trabajo y de exportación de minerales que son importantes para el mundo y para el cambio climático. La cuna del kirchnerismo ha sido una provincia minera importante. No entiendo a veces qué expresan en el discurso. A veces no comprenden lo que está pasando en el mundo. Hablan de un Estado presente y si vos hablás de un Estado planero con moratoria previsional yo digo que ese Estado es inviable.

-¿Conversa con el presidente Milei?

-No.

-¿Y alguien le cuestionó haberle pedido a Milei que no gobierne con ira?

-Eso lo he dicho en el recinto varias veces. No se puede vivir con ira, ni tampoco gobernar con ira. Es una reflexión porque me parece que el marco de relación institucional entre el Poder Ejecutivo y el Presidente con el Congreso tiene que ser un marco de respeto mutuo y de razonabilidad para poder gobernar la Argentina. Esto de encontrar el enemigo en el otro lo hacía también el kirchnerismo. El infierno siempre son los otros, decía Sartre.

-¿Está preocupado por los gestos de Milei respecto al Mercosur?

-No. Yo lo que creo es que la relación con Brasil tiene que ser una relación sólida. Y el Mercosur es un instrumento del desarrollo en la Argentina. El Presidente no ha expresado que está en contra del Mercosur, ha mandado a su canciller. Yo creo que su presencia hubiera sido importante, eso es lo que opiné ante la pregunta que me hicieron en el rato.