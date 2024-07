Presionado por las bases Massa habló contra Maduro y los diputados de UP se sumaron a las críticas

Tres días después de las elecciones en Venezuela y un rato antes de que los diputados debatieran el tema en el Congreso, el Frente Renovador que lidera Sergio Massa emitió un comunicado con el que el ex candidato buscó despegarse de las críticas y reivindicó su "posición histórica" respecto a la violación de derechos en el gobierno chavista. En su nombre y cuando aún no se ha pronunciado la expresidenta Cristina Kirchner -que sigue siendo una de las líderes regionales más importantes- el partido exigió conocer los verdaderos datos del escrutinio poniéndolos bajo sospecha. Un rato después el bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria que lidera Germán Martínez también exigió que se muestren las actas electorales.

En el comunicado el FR -que Massa retuiteó- instó a Nicolás Maduro a que haga públicas "de inmediato" las actas de votación con la casi certeza de que no se condicen con el verdadero resultado. La difusión de un documento público fue una decisión que tomó el excandidato a presidente de Unión por la Patria independientemente del silencio de la coalición que integra. "En soledad como desde hace 14 años", recordaron cerca suyo ante El Cronista en referencia a su postura frente a la gestión bolivariana de la que fueron cercanos Néstor y Cristina Kirchner.

La presión fue en aumento en el entorno de Massa. Tras la difusión de actas por parte de la oposición venezolana con las que María Corina Machado respaldó su convicción sobre el triunfo de Edmundo González Urrutia, crecieron los mensajes y las consultas al máximo referente renovador.

COMUNICADO SOBRE LAS ELECCIONES EN VENEZUELA



Cómo hace 10 años, sostenemos la misma posición.



%uD83D%uDC49 https://t.co/D4H9NkCbhC pic.twitter.com/PUncQ5LAPk — Frente Renovador (@FrenteRenovador) July 31, 2024

Como es público el exministro de Economía se autoimpuso un largo silencio aún frente a la gestión política y económica del actual presidente Javier Milei e incluso postergó ya varias veces la presentación de un libro de su autoría. Sin embargo, dijeron en sus oficinas de avenida del Libertador, intendentes y legisladores le preguntaron qué decir y le pidieron "defender la posición histórica" para no quedar pegados con un posible fraude electoral.

Su cuñado Sebastián Galmarini, actual director del Banco Provincia, fue uno de ellos al punto que cuestionó en redes sociales a Maduro aún antes del comunicado del Frente Renovador. "Con el correr de las horas, y mientras no aparecen los certificados de escrutinio oficiales, la hipótesis principal pasa de ser una serie interminable de irregularidades durante todo el proceso electoral, hacia un fraude burdo" evidenció el malestar creciente después de confrontar con otros usuarios de la red que los acusaron de defensores de una dictadura.

La visible incomodidad del gobernador Axel Kicillof terminó de decidir a Massa -que tiene una reconocida cercanía con Estados Unidos- mandó a redactar la carta en la que manifiesta que "de manera irregular y sin mostrar ninguna evidencia que lo respaldara, se anunció el triunfo de Nicolás Maduro como presidente".

La respuesta de Kicillof

Frente a este panorama Kicillof, como el resto de la dirigencia kirchnerista, evitó hasta hoy un pronunciamiento. Apenas había opinado el ministro de Desarrollo con la Comunidad Andrés Larroque quien criticó a Javier Milei por no respetar la voluntad de los venezolanos. Quienes conocen al "Cuervo" lo vieron "medido" y "prudente", tratando de hacer equilibrio entre la crisis en Venezuela y el no alineamiento con los detractores del espacio que gestó Hugo Chávez, amigo en vida de Néstor Kirchner.

En la conferencia convocada por la decisión de YPF y Petronas de construir la planta de GNL en Río Negro y no en Bahía Blanca. el mandatario bonaerense respondió que "escuchaba ayer al presidente de Brasil (Luiz Inácio Lula da Silva) y al de México (Andrés Manuel López Obrador). En el caso nuestro, somos una provincia. Esperamos que esto lo resuelva el pueblo venezolano dentro de la ley y en paz".

En cambio el espacio massista fue más vehemente. "Desde 2013, el líder de nuestro espacio político, Sergio Massa, viene sosteniendo públicamene que un régimen que no respeta los derechos humanos, que detiene a los políticos opositores impidiéndoles presentarse a elecciones, que obstaculiza el trabajo libre de la prensa y reprime a los manifestantes no puede ser considerado verdaderamente democrático".

Tras recibir diversas críticas en redes sociales, el massismo terminó de desmarcarse: "Más allá de nuestra coalición electoral, como fuerza política, nuestro líder ha mantenido esta posición pública y consistente a lo largo del tiempo", se apuntó en el documento. Para probarlo compartieron una veintena de enlaces con viejas declaraciones.

"Hoy vemos rasgarse las vestiduras a muchos que en los últimos 10 años guardaban silencio cuando planteábamos estas cuestiones" apuntó el FR sin dar nombres ni on ni off the record. En el mismo texto se calificó como opaco al proceso electoral que "genera más desconfianza" y acrecienta las dudas sobre su legitimidad.

Debate en el Congreso

Un rato después de que el massismo jugara su carta y antes de participar de un fuerte debate en la Comisión de Relaciones Exteriores que preside Fernando Iglesias, el peronismo del Congreso difundió su propio comunicado y reclamó la difusión de las actas electorales y "la plena vigencia del Estado de derecho".

%uD83D%uDCC4 %u2022 #COMUNICADO del bloque de diputados y diputadas Nacionales de Unión por la Patria ante las elecciones en Venezuela.



%u2B07%uFE0F pic.twitter.com/691cfQ0qBW — Diputados UP (@Diputados_UxP) July 31, 2024

Los legisladores reclamaron al presidente Maduro como "responsable de garantizar que el escrutinio sea transparente, con el correspondiente conteo de votos y exhibición de las actas ante veedores de las fuerzas políticas nacionales e internacionales, como paso indispensable para disipar cualquier cuestionamiento sobre el resultado de la elección".

En un párrafo fuerte, y frente a la escalada de violencia, exigieron "detener el enfrentamiento entre venezolanos que sólo destruye y trae muerte" y exhortaron a las autoridades venezolanas "a que las actuaciones de las Fuerzas Armadas y de Seguridad se realicen de acuerdo a los estándares del derecho internacional".

Los diputados pidieron "respetar y salvaguardar las instalaciones de la sede diplomática argentina" conforme a la Convención de Viena después de que se vivieran en la embajada argentina varias situaciones violentas y se le cortaran los servicios por el asilo político dado a dirigentes venezolanos de la oposición y, según justificó Maduro, por la posición de Milei.

En el debate en comisión participaron, entre otros integrantes de UP, el ex canciller Santiago Cafiero, Germán Martínez y Leandro Santoro.