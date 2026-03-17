El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ofrece una entrega gratuita de medicamentos para patologías crónicas y complejas o de alto costo económico. Para acceder a este beneficio el afiliado debe contar con un listado de requisitos que le permitirá acceder al 100% de bonificación. El PAMI ofrece descuentos de entre el 40% y 80% de descuento en medicamentos, sin embargo, para los afiliados que no cuenten con los recursos para pagarlos, pueden solicitar el Subsidio por Razones Sociales para acceder al 100% de bonificación. Los tres requisitos son los siguientes: El PAMI evaluará la situación socioeconómica del afiliado que lo solicite y enviará el resultado. El trámite se realiza de manera online: Cabe destacar que ante cualquier duda, el afiliado de PAMI cuenta con las vías oficiales para comunicarse con el organismo a través de línea gratuita 138, la cual está disponible las 24 horas durante los 365 días del año.