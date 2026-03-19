Las plagas que surgen en verano y los animales domésticos son los principales inconvenientes para quienes aman las plantas y tienen a la jardinería como uno de sus hobbies. Colocar tenedores de plástico en las macetas es una de las soluciones más eficaces para cuidar las plantas sin recurrir a productos químicos. Se trata de una solución práctica para balcones y patios. El principal uso de poner estos utensilios en las macetas es ahuyentar a los gatos y otros animales que suelen usar la tierra de arenero. Las púas de los areneros hacen que la superficie sea incómoda para que se instalen. A su vez, otro de los usos es mantener la tierra en su lugar. Muchas veces, los pájaros o las mascotas remueven la tierra y dejan expuestas las raíces, lo que debilita los arbustos. El plástico ayuda a crear una barrera física que protege la estructura del suelo y favorece el crecimiento saludable. Otro de sus beneficios es que puede ser útil para reducir la presencia de algunas plagas como caracoles o babosas que suelen comer las hojas. Si bien no es una solución definitiva, dificulta su desplazamiento y acceso a la planta. Es especialmente útil en macetas pequeñas o plantines recién brotados. Para poder colocar bien los tenedores de plástico en las macetas, solo hay que distribuirlos alrededor de la planta. Se deben poner con cuidado para evitar dañar las raíces y cubrir la mayor cantidad de zonas. No es necesario que llenen toda la superficie: con ubicar algunos tenedores en puntos estratégicos es suficiente. El método se puede complementar con otros cuidados básicos de jardinería. Este método se volvió popular por tres factores claves: su bajo costo, facilidad de uso y resultados visibles. No se necesitan conocimientos avanzados de jardinería ni productos químicos. Además, el uso de tenedores de plástico lo posiciona como una alternativa sustentable.