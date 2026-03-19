La costa del sur bonaerense volverá a llenarse de aromas marinos, música en vivo y grandes cazuelas humeantes con una nueva edición de la tradicional Fiesta Nacional del Camarón y el Langostino, que este año regresa al Puerto de Bahía Blanca con una propuesta gastronómica y cultural para toda la familia. Tras la cancelación de la edición 2025 a raíz de las inundaciones que afectaron a la zona, el evento regresa con cuatro jornadas de actividades, recitales y una oferta culinaria que tendrá como protagonistas a los mariscos frescos, las paellas gigantes y las cazuelas preparadas por cocineros locales. Además de la gastronomía típica del litoral marítimo, el predio contará con food trucks, feria de artesanos y dos escenarios en simultáneo donde se presentarán artistas nacionales y bandas de la región. La programación del festival incluirá ocho artistas nacionales y 24 músicos locales distribuidos entre los escenarios Camarón y Langostino. Artistas nacionales: Bandas locales: Bomba Cumbia, Solo Rumores y Amplificadx. Artistas nacionales: Locales: Los Galgos y Verde Tuna. Artistas nacionales: Locales: Lo que Quedó y Soldadores sin Careta. Artistas nacionales: Invitado especial: Los Mentideros, banda vinculada al productor musical José Palazzo. En paralelo, el Escenario Langostino comenzará cada jornada desde las 15 con presentaciones de artistas locales como Muros, Ibis, Anto Bossio, Lule Vitaquis, Rumies, Tramontana, Lab M1 y Not Mafia, entre otros. Quienes viajen desde la Ciudad de Buenos Aires hacia Bahía Blanca pueden hacerlo por distintas vías. La opción más directa es tomar la autopista Buenos Aires–La Plata y luego continuar por la Ruta Nacional 3 hacia el sur. El trayecto total es de unos 635 kilómetros y demanda alrededor de siete horas y media de viaje. Al llegar a la ciudad, hay que seguir las indicaciones hacia Ingeniero White y el área portuaria donde se realiza la fiesta. Desde la terminal de Terminal de Ómnibus de Retiro parten servicios diarios hacia Bahía Blanca con una duración aproximada de entre nueve y once horas. Varias compañías operan esta ruta, entre ellas Vía Bariloche, Andesmar y Plusmar. Desde la terminal bahiense se puede continuar en taxi, remis o colectivo hasta el puerto. También existen vuelos desde Aeroparque Jorge Newbery hacia el Aeropuerto Comandante Espora, ubicado a unos 12 kilómetros del puerto. Desde allí se puede completar el traslado en taxi o transporte privado. Una vez en Ingeniero White, el acceso al evento suele estar señalizado especialmente durante los días de la celebración, con personal que organiza el tránsito hacia el predio portuario donde se desarrolla la fiesta.