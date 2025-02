PAMI | Atención jubilados: el único grupo que tendrá medicamentos gratis en 2025

El Gobierno realizó cambios en el Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI), específicamente en los requisitos de acceso al programa de medicamentos gratis para los jubilados.

Tras la actualización, solo los afiliados que cumplan con los requisitos de la obra social que podrán acceder a la ayuda social. Sin embargo, algunos estarán exentos de cumplir con las condiciones.

Medicamentos gratis:¿cuáles son los nuevos requisitos en 2025?

Las autoridades nacionales determinaron que podrán obtener una cobertura del 100% solamente los adultos mayores del PAMI que reúnan las siguientes condiciones:

No estar afiliado a un sistema de medicina prepaga

No ser propietario de más de 1 inmueble



No tener aeronaves o embarcaciones de lujo

No tener un vehículo con menos de 10 años de antigüedad



Tener ingresos netos menores a 1,5

No contar con activos societarios que demuestren solvencia económica

El beneficio tiene el fin de brindar un alivio económico a los afiliados de la obra social.

¿Quiénes pueden tener medicamentos gratis si cumplir las condiciones?

Los afiliados tengan un Certificado Único de Discapacidad (CUD) podrán tener los medicamentos 100% gratuitos aunque no cumplan con las condiciones establecidas

También quienes convivan con a afiliados con CUD podrán tener los medicamentos con el 100% de cobertura. De todas maneras no se deberá tener un ingreso mensual total mayor a 3 haberes previsionales mínimos.

¿Qué medicamentos dejan de ser gratis?

Por el momento, los fármacos que no estarán 100% cubiertos son los considerados no esenciales para el tratamiento de enfermedades graves o crónicas. Los medicamentos que no serán gratis son los siguientes:

Analgésicos y antiinflamatorios : como la Betametasona, Dexametasona y Meprednisona.

: como la Betametasona, Dexametasona y Meprednisona. Medicamentos para el tratamiento de diversas afecciones : como el Benznidazol, Ivermectina, Tramadol, y Metotrexato.

: como el Benznidazol, Ivermectina, Tramadol, y Metotrexato. Antibióticos y antivirales: como el Ácido Acetilsalicílico, Aciclovir, Ciprofloxacina, Claritromicina y Metronidazol.

Los jubilados podrán realizar la gestión por medio del sitio web oficial del PAMI.

¿Cómo obtener los medicamentos gratis?

La gestión para tener remedios gratis se debe iniciar en la web oficial del PAMI o de forma presencial en las agencias de la obra social.Los pasos a seguir son los siguientes: