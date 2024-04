Espert adelantó una "gran reforma laboral" y apuntó contra quienes se oponen: "Sindigarcas"

El Gobierno nacional consiguió dictamen para la renovada Ley Bases y el paquete fiscal, que en las próximas horas comenzarán a ser tratados en Diputados. Sin embargo, el proyecto que llegará al recinto dista mucho del original, el cual sufrió recortes aceptados por el oficialismo en su afán por conseguir la aprobación, tal como reconoció el diputado José Luis Espert.

"Para algunos artículos estaban los votos para que se sancionara en particular y en otros no. Nosotros no íbamos a volver al recinto a discutir una ley sin los votos necesarios para aprobar artículo por artículo", declaró este sábado el también presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

"Lo que no está es porque no estaban los votos. Entonces, si no están los votos para qué carajo vas a llevar un proyecto de ley que no te lo aprueban", insistió en diálogo con el programa Sábado Tempranísimo de Radio Mitre.

"La piedra basal de una gran reforma laboral"

De los recortes que sufrió el proyecto, Espert lamentó principalmente todo lo que se refiere al proyecto de reforma laboral, que según su opinión se frenó por la presión del sindicalismo.

"Lo que no está todo es lo que tiene que ver con esta lucha contra los privilegios de los sindicalistas. No tenemos los votos para hacerlo, pero el día que tengamos los votos, no tengan la menor duda de que vamos a ir por eso. Yo creo que son sindigarcas, no son sindicalistas", arremetió.

En este sentido, señaló que lo que se apruebe en el recinto posiblemente sirva como un primer paso para, en el futuro, llevar adelante modificaciones más profundas.

"¿Nos gusta dejar afuera lo que no entró? No, para nada, pero quedó algo suficiente para poner la piedra basal de una gran reforma laboral cuando se pueda hacer. Eso inevitablemente va a ocurrir", resaltó.

Pese a las disputas con los espacios opositores y a las propias impericias del oficialismo, Espert confía en que Diputados les dará luz verde a las dos iniciativas.

"Por la manera en la que se ha trabajado, que fue hacer el estudio y el análisis artículo por artículo y consensuar con los bloques cercanos, el escenario más probable es que terminemos aprobando los dos proyectos. Buscamos una estrategia diferente para subsanar los problemas que tuvimos en la primera discusión", aseveró.