¿Otro dólar soja y cambios en retenciones? El campo aportará menos divisas y Massa quiere amortiguar el golpe

El Gobierno y el campo terminarán de definir entre lunes y martes de la semana próxima lo que será el anuncio que se pretende realizar el 1° de febrero -según se había comprometido el ministro Sergio Massa-, y que tiene como horizonte amortiguar los efectos de la sequía sobre el agro.

En este sentido, los números mandan y el Gobierno ve cómo la situación puede cambiar -para mal- en este sentido . Según el último trabajo del Consejo Agroindustrial Argentino, durante el año pasado el campo aportó más de u$s 55.200 millones en exportaciones, un 8% por encima de 2021.

Para este año, ya con los efectos de la sequía encima, se espera una baja de 13%. Todo esto lleva a que el Gobierno se vea en la obligación de salir a aceitar la maquinaria del agro.

Según pudo saber El Cronista, el grueso de las medidas tendrán que ver con algunos beneficios fiscales y financieros a los que podrán acceder los productores, aunque habrá otros puntos que había reclamado el campo que quedarán "en un compromiso" por parte del Gobierno, es decir ya dejarlos planteados, para discutirlos más adelante.

Dentro del esquema más simple de solucionar aparecen dos cuestiones que para los productores son centrales. Por un lado, se daría luz verde a la eximición del pago de anticipo de Ganancias que anualmente deben pagar, y la misma suerte correría otro de los pedidos impositivos, es decir las retenciones que se realizan sobre un porcentaje del pago del IVA.

Por otro lado, también aparecerán diferimientos en el pago de obligaciones crediticias con el Banco Nación, así como líneas de crédito blandos para quienes precisen cubrir necesidades de recomponer stock de cualquier tipo, ya sea por parte del propio Nación o del BICE.

Retenciones e impuestos

A mitad de camino, al menos por el momento, quedarán algunos de los otros pedidos del campo, como beneficios relacionados con impuestos municipales o provinciales, que requieren de mayor trabajo con las localidades .

La posibilidad que quedará flotando es la implementación de un nuevo dólar soja, una propuesta que los productores ponen siempre sobre la mesa pero que el Gobierno se guarda como una carta para jugar en algún momento determinado.

Los encuentros entre el Gobierno y el campo se dieron durante toda la semana y estaba previsto que terminaran este viernes, aunque según confiaron las fuentes consultadas todo se estirará "un par de días más", es decir el lunes o martes próximos.

Las perspectivas para este año no son las mejores y la sequía tiene muchísimo que ver. La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) actualizó las proyecciones para 2023 en cuanto a las exportaciones de los principales cultivos de la Argentina, y determinó que los principales complejos del agro movilizarán este año u$s 36.386 millones , una caída del 13% en comparación de 2022, es decir una baja de u$s 5.267.

El Gobierno sabe que la sequía generará una caída en los ingresos de dólares por parte del campo, y para que no agravar el problema lanzará algunas medidas el 1° de febrero próximo

Según la BCR, la estimación de exportaciones se realiza con el impacto de dos campañas por cultivo: "En el caso de los cultivos de invierno, impacta la producción del ciclo 2022/2023 y la futura 2023/2024. En el caso de los cultivos de verano impactan en las exportaciones 2023, los resultados productivos de los ciclos 2021/2022 y 2022/2023, señalaron.

En el análisis de cada uno de los sectores, las exportaciones del complejo soja se estiman en u$s 22.118 millones, son u$s 2.284 millones de caída interanual. "A pesar de que se proyecta una caída en los volúmenes despachados de harina/pellets de soja, los mayores precios hacen crecer las proyecciones de valor exportado del producto estrella de la balanza comercial argentina. No obstante, la caída en los volúmenes estimados a enviar al exterior de poroto y aceite de la oleaginosa hace prever una caída en el valor de las exportaciones del complejo para el 2023, expresaron los economistas.