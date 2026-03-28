La Reforma Laboral aprobada por la Ley 27.802 introduce un cambio relevante en materia de documentación laboral y redefine la manera en que empleadores y trabajadores van a ver, entender y leer el recibo de sueldo. En este sentido, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, ya confirmó que habrá modelos oficiales. El cambio más importante: el recibo arranca desde el costo total. Hasta ahora, el recibo de sueldo arrancaba desde el salario bruto del trabajador, descontaba los aportes y mostraba el neto a cobrar. Eso cambia de forma estructural. Según Sturzenegger, el recibo ya no partirá de la remuneración bruta del trabajador, sino del costo laboral total, mostrando luego las contribuciones patronales, la remuneración bruta, los aportes del trabajador y finalmente el neto a cobrar. En términos más simples: el nuevo recibo va a mostrar cuánto le cuesta realmente a la empresa tener a ese empleado, no solo cuánto cobra el trabajador. Hasta ahora, el documento reflejaba: Con la reforma, también comenzará a mostrar parte del costo laboral que afronta la empresa. La reforma laboral introduce siete cambios en el recibo salarial y obligará a las empresas a mostrar las contribuciones patronales. Los más relevantes son: La Ley 27.802 entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial el 6 de marzo de 2026, por lo que, en principio, el nuevo requisito ya forma parte del contenido mínimo que debe incluir el recibo de sueldo. Sin embargo ,todavía no existe un decreto reglamentario y no hay norma que establezca el formato exacto. El ministerio trabaja en la reglamentación del artículo 140, pero hasta que salga, cada empresa está adaptando el recibo según su propio criterio. Para los trabajadores, el cambio más visible será ver un recibo más largo y más detallado. Para los empleadores y estudios contables, implicará adaptar sistemas de liquidación y revisar procesos internos.