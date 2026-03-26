El Gobierno nacional avanzó con una medida que impacta de lleno en el acceso a espectáculos masivos, ya que el Ministerio de Seguridad de la Nación prohibió el ingreso a estadios de todo el país a un grupo de personas identificadas en protestas frente al Congreso durante la reforma laboral. Asimismo, la disposición indica que la sanción será aplicada sobre quienes fueron identificados como autores de los incidentes, bajo las carátulas de “atentado y resistencia a la autoridad”. La medida fue oficializada mediante las resoluciones 256, 258, 259, 260 y 265/2026 publicadas en el Boletín Oficial, todas firmadas por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. En este sentido, la normativa establece la prohibición total de ingreso a cualquier cancha de fútbol o evento deportivo en el territorio nacional para los implicados, sin fijar un plazo de finalización. Según detalló la cartera de Seguridad, los sancionados fueron identificados en movilizaciones contra la reforma laboral frente al Congreso y están vinculados a actuaciones sumariales por incidentes con fuerzas de seguridad. Esto, por consiguiente, llevó al Ejecutivo a considerarlos potencialmente peligrosos en contextos de alta concentración de público y no se les permitirá el acceso a las canchas de primera división y el fútbol de ascenso. Como parte del esquema diseñados por el Ministerio de Seguridad, los individuos identificados fueron incluidos en el programa Tribuna Segura, mediante el cual se impide que determinadas personas puedan entrar en las canchas de fútbol del país. De tal modo, las restricciones se darán de forma individual y los plazos pueden variar según la gravedad de los hechos que se le atribuyan a cada una de las personas sobre las que caiga la penalización. Impulsada por los ministerios de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, la medida establece que el Comité de Seguridad en el Fútbol porteño impida el acceso a los estadios a quienes figuren como deudores alimentarios. Asimismo, la disposición se aplica de manera progresiva en los 18 estadios de todas las categorías ubicados en la Ciudad de Buenos Aires mediante controles aleatorios en los ingresos a las canchas de fútbol. El operativo se realiza con verificación de DNI en los accesos, donde el personal policial consulta en tiempo real el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, y en caso de que la persona esté incluida se labra un acta y se le niega el ingreso al estadio hasta que regularice su situación ante la Justicia.