Moratoria previsional: qué dicen los especialistas sobre un decreto para extenderla

La moratoria previsional en 2023 se cayó porque la ley no contempla el pago de los saldos pendientes para este año y desde el Gobierno, tras rechazarse la posibilidad de discutirlo en sesiones extraordinarias del Congreso, se levantan voces que piden una intervención del presidente Alberto Fernández con un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que habilite la posibilidad para que más personas puedan jubilarse.

Desde la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) estimaron que este año cerca de 800 mil personas se deberían jubilar mediante este proceso, en el que se puede pagar para compensar los años de aportes que no se tienen y así acceder a los pagos previsionales.

"Si la ley de Plan de Pago de Deuda Previsional no se sanciona, tan solo 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 hombres podrán jubilarse" aseguró Fernanda Raverta, titular de ANSES. A su vez, advirtió que ya se aprobaron las partidas presupuestarias con el fin de la moratoria para este año.

La moratoria previsional debe discutirla la Cámara de Diputados en el recinto ya que pasó por las comisiones, una instancia anterior, sin problemas. Ahora el oficialismo está a solo tres legisladores de obtener el número, pero parece que no llegará a conseguirlos, por lo que se estudian otras posibilidades.

La moratoria consiste en que las personas que no alcancen los aportes obtengan una modalidad de pago en cuotas, que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa de ANSES. Pero sin la ley esta posibilidad queda deshabilitada.

Los especialistas tienen opiniones contrapuestas sobre cómo impactaría un DNU sobre la extensión de la moratoria: "Lo que puede hacer es que se pague en cuotas sí, pero no puede condonar intereses por decreto, eso debe surgir de una ley, pero ya se hizo en 2020, no estaba bien", consideró el tributarista Sebastián Domínguez.

Sobre la posibilidad de un decreto, Raverta sostuvo que "es algo que está en evaluación, aunque no es sencillo. Seguiremos profundizando con creatividad e inteligencia para ver cómo hacemos". Desde el organismo que conduce estimaron que el 57% de las personas jubiladas o pensionadas actualmente se encuentran con una moratoria.

Sergio Biller, tributarista del estudio González Fischer y Asociados, detalló que "se dieron beneficios como la moratoria y también el reconocimiento de años de servicios por cada hijo, pero en diciembre venció y durante enero ya no puede porque no está más vigente".

"Es un DNU que todos los espacios políticos lo quieren para que se jubile más gente, y no creo que las cámaras lo rechacen. Puede hacerlo para prorrogar la ley vigente y esperar a que se discuta en el Congreso", agregó Biller.

Las discrepancias sobre un posible DNU para extender la moratoria previsional está en la siguiente disyuntiva: al ser un tema tributario están quienes consideran que esta medida es pertinente, mientras que otros consideran que estaría incurriendo en facultades no otorgadas al Presidente.

"La realidad es que la extensión de 2020 no estaba bien y en este caso tampoco, pero como las moratorias son a favor de las personas nadie presenta la inconstitucionalidad, por lo que es probable que suceda y se aplique sin ninguna presentación", analizó Domínguez.

Desde otra mirada, Biller sostuvo que "en este caso es una herramienta correcta, es meramente prorrogar la ley vigente para que se extiendan los años para comprar desde el 2003 hasta 2008, no lo veo mal, sería una ampliación, obvio que lo ideal es que el plan de pagos se actualice con la inflación y sea más justo".

Por el momento las chances de un DNU solo son posibilidades que analizan desde el oficialismo, pero la imposibilidad para que miles de personas se jubilen puede ser una presión muy alta en un año electoral. "Contábamos con que esta ley iba a salir. Todo indicaba que en esta Cámara (por Diputados) se iban a reunir los votos", reveló Raverta.

"Algo que habría que decir es que está mal. No debería ser así, no es cuando es a favor está bien y si es en contra está mal. Si queremos que haya seguridad jurídica es importante que se cumplan las reglas, y no debería haber normas de este tipo" cerró Domínguez sobre cómo podría actuar el Gobierno frente a la moratoria previsional.