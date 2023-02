Nuevo test para la deuda tras los cruces: el mensaje del Gobierno y qué dice el FMI

Este miércoles Economía enfrentará la primera licitación de deuda tras los cruces con la oposición por los vencimientos en pesos. Se trata de unos $600.000 millones que son "manejables" según el mercado, en línea con las obligaciones de marzo.

Pese a eso, en el Palacio de Hacienda buscan dejar atrás la incertidumbre y apuntalan la idea del cumplimiento con la meta fiscal aunque el foco está puesto en la definición política en el Frente de Todos sobre el rumbo del 2023.

Una vez más fue el viceministro y secretario de Programación Económica, Gabriel Rubinstein, quien salió a dejar el mensaje de que el Gobierno continúa cumpliendo con "la baja permanente del déficit fiscal" , uno de los principales objetivos macroeconómicos que fijó el ministro de Economía Sergio Massa al asumir la gestión.

En una columna publicada en Infobae, Rubinstein señaló que, a partir de las medidas adoptadas por el ministro, se encuadró en 2,5%/PBI el déficit fiscal primario y "se reafirmó la meta de lograr un déficit de 1,9% para 2023" .



El dato coincide además con la presencia de una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el país, que lleva adelante la revisión del cuarto trimestre de 2022 pero en la que también se registra el mensaje que dejó el kirchnerismo sobre la necesidad de "revisar el cumplimiento de las metas".

El secretario también volvió a referirse a la gestión de la deuda en pesos. En esa línea, destacó que las torres de vencimiento se están achicando y extendiendo en el tiempo. "Mantener el ratio deuda/PBI en 12% supone un esfuerzo fiscal del orden del 0,2% del PBI, lo cual, a nuestro juicio, es bien sostenible", aseguró.

El viceministro remarcó además que con "capacidad de gestión" se trabaja para mejorar la situación fiscal, las cuentas externas, acumulando reservas (a pesar de la sequía), sosteniendo la actividad económica, mejorando la inversión y logrando que no se deteriore el tejido social. "Trabajamos para mejorar lo más que se pueda y en el menor tiempo posible", concluyó.

En medio de las declaraciones cruzadas entre oficialismo, economistas afines como Emmanuel Álvarez Agis -ex viceministro de Axel Kicillof-, el ex ministro Martín Guzmán y los referentes de la oposición como Hernán Lacunza, el ex ministro que cuenta en su CV con el reperfilamineto de la deuda en pesos, el FMI tiene su propia evaluación sobre los riesgos de la deuda.

El Fondo viene advirtiendo que "2023 requerirá una estrategia de gestión de la deuda orientada al mercado más proactiva y centrada en ampliar los vencimientos para mitigar los riesgos de refinanciación dado el complejo contexto externo e interno, incluido el ciclo político".

Pero hoy el 80% de los vencimientos de deuda se concentran antes de las elecciones incluso tras el canje que se realizó a principios de año.

La última evaluación del staff del FMI sostiene que la combinación de financiamiento anual para 2023 debe respaldar en el financiamiento monetario del déficit fiscal que se reduce a 0,6% del PIB en 2023. "Las trayectorias fiscales y de financiamiento a mediano plazo permanecen sin cambios, aunque la implementación continua será fundamental para garantizar la sostenibilidad de la deuda", indica el FMI.

En el acuerdo se proyecta que la deuda del gobierno federal disminuya del 80% del PBI en 2022 a menos del 73% para 2024) y el acceso al mercado internacional, comenzando gradualmente en 2025 ", agrega.

