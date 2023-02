Lacunza habló del acuerdo secreto que puso tope a la corrida del 2019 y le respondió a Álvarez Agis

El dilema sobre la sostenibilidad de la deuda en pesos y en dólares en el corto plazo volvió a ocupar el centro de la escena política y económica a pocos meses de la presentación de listas. El ex ministro de Hacienda y líder del equipo económico de la campaña de Horacio Rodríguez Larreta, Hernán Lacunza, aseguró que la oposición no busca que la deuda en pesos "explote".

"No queremos que explote. Ni ahora ni el año que viene ni nunca, porque cuando explotan los globos sufren los pobres. Es responsabilidad de toda la dirigencia, pública y privada, no generar esas condiciones", sostuvo el economista en Radio Con Vos, en referencia a los dichos de Emmanuel Álvarez Agis.

El economista y exviceministro de Economía de Cristina Kirchner, había declarado un día antes y en la misma radio acerca de la transición de presidencias del 2019. Lacunza abordó aquello y dijo que Agis había planteado una versión "muy romántica" de lo sucedido entonces.



El acuerdo "secreto" en la transición de 2019

Lacunza recordó: "Nosotros perdimos las PASO el 11 de agosto y el 12 el dólar subió. Yo asumí el 19, esa semana fue bastante caótica. Yo dije que el dólar a $ 60 era razonable públicamente y que íbamos a hacer una intervención cambiaria y esa semana fue tranquila".

"Pero esa semana, el 23 de agosto Alberto da un reportaje al Walt Street Journal, donde dijo unas cosas que estaban mal y el lunes recibe al FMI que tenía que hacer un desembolso de u$s 5.000 millones que estaba pendiente (habíamos cumplido todos los requisitos), pero lo sujeta a la reunión con un presidente casi electo", añadió.

"El FMI salió de la reunión muy desahuciado y me dijo: 'No, no hay forma'. Así que no hubo desembolso y tuvimos otra vez corrida cambiaria. A partir de ahí yo lo llamé a Alberto con dos enunciados: 'probablemente la elección no la podamos revertir, pero hay dos bienes públicos que no podemos poner en juego que son los depósitos y las reservas. Tengo u$s 16.000 millones de reservas, me gustaría dejar lo máximo posible si nos toca irnos, pero cada declaración de este tipo cuesta u$s 2000 millones, así que, si van a ser 8 entrevistas así, nos quedamos en cero".

Tras esos eventos, Alberto Fernández dio una declaración pública en la que dijo que "el dólar a $ 60 era un valor de equilibrio", calmando la corrida cambiaria.

Deuda en pesos: Lacunza le respondió a Álvarez Agis y al Gobierno

El exministro de Hacienda remarcó que "para evitar las explosiones hay que dejar de inflar, porque si no un día va a ser tarde. Y ese es el excluyente objetivo de la declaración de Juntos por el Cambio, de llamar a la responsabilidad y la conciencia pública de que se están acumulando inconsistencias. Y a las autoridades que esto así no va a terminar bien".

Según Lacunza, la deuda en pesos "creció" marcadamente y dijo: "Me sorprendió que Emmanuel (Álvarez Agis) diga que esa deuda no es un problema. Es que creció en estos años a u$s 108.000 millones entre el Tesoro y el Banco Central y solo en el último año creció el equivalente a u$s 46.000 millones".

No obstante, relativizó el volumen de la deuda, pero alertó por su sostenibilidad: "El stock puede ser pagable, pero esta dinámica no es sostenible. No acumulemos porque se vuelve inmanejable". Sobre ese mismo punto había salido a aclarar el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, al relativizar la alerta por la deuda en pesos: "La deuda en pesos es absolutamente manejable y sustentable", porque representa en su totalidad el 24% del PBI, de la cual la mitad está en manos del Estado".

Aun así, Lacunza replicó a esta postura alegando que el "Gobierno se pasó dos años y medio diciendo que la deuda en pesos no importa porque es en pesos, y en dos años y medio el (ex) ministro (Martín Guzmán) se tuvo que ir porque en junio no le quisieron renovar, tuvo que emitir dos puntos del PBI para pagar vencimientos de ese mes y se tuvo que ir".

Además, el ex jefe del Palacio de Hacienda aseguró: "Argentina no tiene crédito en pesos, tiene pesos atrapados en un cepo con restricciones para salir, para que alguien le preste pesos a una tasa de 112% en Tasa Efectiva Anual. Así no vas a poder. Ese es el llamado público al Gobierno".

"Hay que cambiar el ritmo hoy. Acordar con bancos por las tasas usurarias o colocarle bonos al Banco Central o al ANSeS, eso no es una estrategia de financiamiento, es ver como pateamos para adelante y que pague el siguiente", concluyó.

Deuda en pesos: el comunicado de Juntos por el Cambio

La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio emitió esta semana un comunicado a través del cual lanzó severas críticas al Gobierno por la deuda pública y denunció una "bomba de tiempo" para quien asuma el 10 de diciembre.

En ese sentido, evaluaron que "la situación será mucho peor de la recibida en el 2015" y expresaron que su oposición a la utilización de "instrumentos financieros en pesos, ajustados en dólares con tasas de interés imposibles de pagar, o en dólares a tasas usurarias".

"Con esto, el Gobierno Nacional no hace más que especular con dejar una bomba de tiempo al próximo Gobierno", firmaron los referentes de la oposición, entre los que estaba Lacunza.