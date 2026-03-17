Tal como se anticipó al momento de la sanción de la Reforma libertaria sobre la legislación laboral, el traspaso del fuero laboral nacional a la Ciudad de Buenos Aires iba a ser cuestionado en la Justicia y, en las últimas horas se dio a conocer un fallo que directamente lo suspende. Hace unos días, la Confederación General del Trabajo había recibido un revés cuando el Contencioso-Admnistrativo había rechazado su reclamo, pero hoy el fuero laboral le dio la derecha a un reclamo de inconstitucionalidad que presentó el sindicato de los empleados de la Justicia (U.E.J.N.). Mientras que la Central Obrera tramita en la Cámara una apelación a la decisión del juez Enrique Lavié Pico, se descarta que el gobierno hará lo propio para que se revea la medida cautelar dictada por Hernán Mendel, titular del Juzgado Nacional de 1era instancia del Trabajo 30. Mientras tanto, la transferencia del fuero que está planteada en la reforma laboral está suspendida. Según expertos en la materia, esta estrategia bifronte, derivará en que, más temprano que tarde, la Corte Suprema de Justicia deberá, primero, determinar la competencia, es decir, cuál es el fuero en el que se debe tratar el asunto. Más tarde, el máximo tribunal deberá encarar la “cuestión de fondo”, aunque para ello, habrá que esperar los tiempos que los ministros de la Corte quieran aplicar, a esa altura, con o sin una cautelar activa. (En desarrollo)