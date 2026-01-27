El Gobierno fijó los nuevos haberes para los miembros de las Fuerzas Armadas a cobrar en 2026, los cuales comenzarán a correr de manera retroactiva en base a diciembre 2025.

La medida fue oficializada por los ministerios de Economía y Defensa y se publicó este martes en el Boletín Oficial a través de la Resolución Conjunta 1/2026.

La normativa establece los montos del haber mensual para el personal militar de las Fuerzas Armadas y para la Policía de Establecimientos Navales, con vigencia a partir de diciembre de 2025.

De esta forma, el personal de las Fuerzas Armadas debería cobrar sus salarios de enero 2026 -a depositarse durante los primeros días de febrero- con una suba retroactiva correspondiente a los nuevos montos de diciembre 2025.

¿Cuánto cobran las Fuerzas Armadas en 2026?

La resolución fija una nueva escala salarial según jerarquía , que abarca a oficiales, suboficiales y personal voluntario del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Los valores corresponden al haber mensual bruto vigente desde diciembre de 2025.

Grado Haber mensual Teniente General / Almirante / Brigadier General $ 2.866.115 General de División / Vicealmirante / Brigadier Mayor $ 2.555.944 General de Brigada / Contralmirante / Brigadier $ 2.328.718 Coronel / Capitán de Navío / Comodoro $ 2.039.752 Teniente Coronel / Capitán de Fragata / Vicecomodoro $ 1.773.466 Mayor / Capitán de Corbeta $ 1.397.196 Capitán / Teniente de Navío $ 1.157.154 Teniente Primero / Teniente de Fragata / Primer Teniente $ 1.029.221 Teniente / Teniente de Corbeta $ 927.877 Subteniente / Guardiamarina / Alférez $ 840.353 Suboficial Mayor $ 1.433.055 Suboficial Principal $ 1.270.438 Sargento Ayudante / Suboficial Primero / Suboficial Ayudante $ 1.126.261 Sargento Primero / Suboficial Segundo / Suboficial Auxiliar $ 990.671 Sargento / Cabo Principal $ 889.398 Cabo Primero $ 798.183 Cabo / Cabo Segundo $ 738.764 Voluntario 1.ª / Marinero 1.ª $ 672.914 Voluntario 2.ª / Marinero 2.ª $ 622.720

Nuevos haberes de la Policía de Establecimientos Navales

La misma resolución también actualiza los ingresos del personal de la Policía de Establecimientos Navales, con una estructura que incluye sueldo básico, suplemento funcional y el total mensual a percibir .

Grado Sueldo básico Suplemento funcional Total mensual Comisario Inspector 353.422 530.092 883.514 Comisario 339.209 508.827 848.036 Subcomisario 315.507 473.285 788.793 Oficial Principal 275.193 412.739 687.932 Oficial Inspector 250.365 375.460 625.825 Oficial Subinspector 209.372 314.040 523.412 Oficial Ayudante 173.407 260.150 433.557 Oficial Subayudante 152.542 228.767 381.309 Subescribiente 249.078 373.528 622.606 Sargento Primero 188.217 282.140 470.357 Sargento 180.281 270.446 450.727 Cabo 144.543 216.876 361.420 Agente de Primera 139.802 209.539 349.341 Agente de Segunda 137.426 206.260 343.686

¿De cuánto fue el aumento en términos porcentuales?

La actualización de haberes implica una suba general frente al esquema anterior, aunque el impacto varía según la fuerza y el rango.

En la Policía de Establecimientos Navales, la comparación es directa: los nuevos haberes vigentes desde diciembre de 2025 muestran un aumento cercano al 37% respecto de los montos que se venían cobrando tras la última actualización del segundo semestre. Ese porcentaje se repite en todos los grados, desde los cargos jerárquicos hasta los agentes de menor nivel .

En el caso de las Fuerzas Armadas, la nueva escala reemplaza los valores vigentes hasta noviembre de 2025. Al comparar esos montos con los nuevos, se observa una suba de magnitud similar, con incrementos que se ubican en torno al 35%, según la jerarquía, dentro de una actualización generalizada para todo el personal militar.