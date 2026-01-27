En esta noticia

El Gobierno fijó los nuevos haberes para los miembros de las Fuerzas Armadas a cobrar en 2026, los cuales comenzarán a correr de manera retroactiva en base a diciembre 2025.

La medida fue oficializada por los ministerios de Economía y Defensa y se publicó este martes en el Boletín Oficial a través de la Resolución Conjunta 1/2026.

La normativa establece los montos del haber mensual para el personal militar de las Fuerzas Armadas y para la Policía de Establecimientos Navales, con vigencia a partir de diciembre de 2025.

Conflicto.Dólares del colchón: la traba que puede complicar la puesta en marcha de “inocencia fiscal”
Polémica.Es industrial, votó a Milei y celebra que baje el acero, pero pide no traer “basura” desde China

De esta forma, el personal de las Fuerzas Armadas debería cobrar sus salarios de enero 2026 -a depositarse durante los primeros días de febrero- con una suba retroactiva correspondiente a los nuevos montos de diciembre 2025.

¿Cuánto cobran las Fuerzas Armadas en 2026?

La resolución fija una nueva escala salarial según jerarquía, que abarca a oficiales, suboficiales y personal voluntario del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Los valores corresponden al haber mensual bruto vigente desde diciembre de 2025.

GradoHaber mensual
Teniente General / Almirante / Brigadier General$ 2.866.115
General de División / Vicealmirante / Brigadier Mayor$ 2.555.944
General de Brigada / Contralmirante / Brigadier$ 2.328.718
Coronel / Capitán de Navío / Comodoro$ 2.039.752
Teniente Coronel / Capitán de Fragata / Vicecomodoro$ 1.773.466
Mayor / Capitán de Corbeta$ 1.397.196
Capitán / Teniente de Navío$ 1.157.154
Teniente Primero / Teniente de Fragata / Primer Teniente$ 1.029.221
Teniente / Teniente de Corbeta$ 927.877
Subteniente / Guardiamarina / Alférez$ 840.353
Suboficial Mayor$ 1.433.055
Suboficial Principal$ 1.270.438
Sargento Ayudante / Suboficial Primero / Suboficial Ayudante$ 1.126.261
Sargento Primero / Suboficial Segundo / Suboficial Auxiliar$ 990.671
Sargento / Cabo Principal$ 889.398
Cabo Primero$ 798.183
Cabo / Cabo Segundo$ 738.764
Voluntario 1.ª / Marinero 1.ª$ 672.914
Voluntario 2.ª / Marinero 2.ª$ 622.720
El Gobierno fijó los nuevos haberes para los miembros de las Fuerzas Armadas a cobrar durante 2026. Fuente: Gobierno nacional
El Gobierno fijó los nuevos haberes para los miembros de las Fuerzas Armadas a cobrar durante 2026. Fuente: Gobierno nacional

Nuevos haberes de la Policía de Establecimientos Navales

La misma resolución también actualiza los ingresos del personal de la Policía de Establecimientos Navales, con una estructura que incluye sueldo básico, suplemento funcional y el total mensual a percibir.

GradoSueldo básicoSuplemento funcionalTotal mensual
Comisario Inspector353.422530.092883.514
Comisario339.209508.827848.036
Subcomisario315.507473.285788.793
Oficial Principal275.193412.739687.932
Oficial Inspector250.365375.460625.825
Oficial Subinspector209.372314.040523.412
Oficial Ayudante173.407260.150433.557
Oficial Subayudante152.542228.767381.309
Subescribiente249.078373.528622.606
Sargento Primero188.217282.140470.357
Sargento180.281270.446450.727
Cabo144.543216.876361.420
Agente de Primera139.802209.539349.341
Agente de Segunda137.426206.260343.686

¿De cuánto fue el aumento en términos porcentuales?

La actualización de haberes implica una suba general frente al esquema anterior, aunque el impacto varía según la fuerza y el rango.

En la Policía de Establecimientos Navales, la comparación es directa: los nuevos haberes vigentes desde diciembre de 2025 muestran un aumento cercano al 37% respecto de los montos que se venían cobrando tras la última actualización del segundo semestre. Ese porcentaje se repite en todos los grados, desde los cargos jerárquicos hasta los agentes de menor nivel.

En el caso de las Fuerzas Armadas, la nueva escala reemplaza los valores vigentes hasta noviembre de 2025. Al comparar esos montos con los nuevos, se observa una suba de magnitud similar, con incrementos que se ubican en torno al 35%, según la jerarquía, dentro de una actualización generalizada para todo el personal militar.