El Gobierno fijó los nuevos haberes para los miembros de las Fuerzas Armadas a cobrar en 2026, los cuales comenzarán a correr de manera retroactiva en base a diciembre 2025.
La medida fue oficializada por los ministerios de Economía y Defensa y se publicó este martes en el Boletín Oficial a través de la Resolución Conjunta 1/2026.
La normativa establece los montos del haber mensual para el personal militar de las Fuerzas Armadas y para la Policía de Establecimientos Navales, con vigencia a partir de diciembre de 2025.
De esta forma, el personal de las Fuerzas Armadas debería cobrar sus salarios de enero 2026 -a depositarse durante los primeros días de febrero- con una suba retroactiva correspondiente a los nuevos montos de diciembre 2025.
¿Cuánto cobran las Fuerzas Armadas en 2026?
La resolución fija una nueva escala salarial según jerarquía, que abarca a oficiales, suboficiales y personal voluntario del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
Los valores corresponden al haber mensual bruto vigente desde diciembre de 2025.
|Grado
|Haber mensual
|Teniente General / Almirante / Brigadier General
|$ 2.866.115
|General de División / Vicealmirante / Brigadier Mayor
|$ 2.555.944
|General de Brigada / Contralmirante / Brigadier
|$ 2.328.718
|Coronel / Capitán de Navío / Comodoro
|$ 2.039.752
|Teniente Coronel / Capitán de Fragata / Vicecomodoro
|$ 1.773.466
|Mayor / Capitán de Corbeta
|$ 1.397.196
|Capitán / Teniente de Navío
|$ 1.157.154
|Teniente Primero / Teniente de Fragata / Primer Teniente
|$ 1.029.221
|Teniente / Teniente de Corbeta
|$ 927.877
|Subteniente / Guardiamarina / Alférez
|$ 840.353
|Suboficial Mayor
|$ 1.433.055
|Suboficial Principal
|$ 1.270.438
|Sargento Ayudante / Suboficial Primero / Suboficial Ayudante
|$ 1.126.261
|Sargento Primero / Suboficial Segundo / Suboficial Auxiliar
|$ 990.671
|Sargento / Cabo Principal
|$ 889.398
|Cabo Primero
|$ 798.183
|Cabo / Cabo Segundo
|$ 738.764
|Voluntario 1.ª / Marinero 1.ª
|$ 672.914
|Voluntario 2.ª / Marinero 2.ª
|$ 622.720
Nuevos haberes de la Policía de Establecimientos Navales
La misma resolución también actualiza los ingresos del personal de la Policía de Establecimientos Navales, con una estructura que incluye sueldo básico, suplemento funcional y el total mensual a percibir.
|Grado
|Sueldo básico
|Suplemento funcional
|Total mensual
|Comisario Inspector
|353.422
|530.092
|883.514
|Comisario
|339.209
|508.827
|848.036
|Subcomisario
|315.507
|473.285
|788.793
|Oficial Principal
|275.193
|412.739
|687.932
|Oficial Inspector
|250.365
|375.460
|625.825
|Oficial Subinspector
|209.372
|314.040
|523.412
|Oficial Ayudante
|173.407
|260.150
|433.557
|Oficial Subayudante
|152.542
|228.767
|381.309
|Subescribiente
|249.078
|373.528
|622.606
|Sargento Primero
|188.217
|282.140
|470.357
|Sargento
|180.281
|270.446
|450.727
|Cabo
|144.543
|216.876
|361.420
|Agente de Primera
|139.802
|209.539
|349.341
|Agente de Segunda
|137.426
|206.260
|343.686
¿De cuánto fue el aumento en términos porcentuales?
La actualización de haberes implica una suba general frente al esquema anterior, aunque el impacto varía según la fuerza y el rango.
En la Policía de Establecimientos Navales, la comparación es directa: los nuevos haberes vigentes desde diciembre de 2025 muestran un aumento cercano al 37% respecto de los montos que se venían cobrando tras la última actualización del segundo semestre. Ese porcentaje se repite en todos los grados, desde los cargos jerárquicos hasta los agentes de menor nivel.
En el caso de las Fuerzas Armadas, la nueva escala reemplaza los valores vigentes hasta noviembre de 2025. Al comparar esos montos con los nuevos, se observa una suba de magnitud similar, con incrementos que se ubican en torno al 35%, según la jerarquía, dentro de una actualización generalizada para todo el personal militar.