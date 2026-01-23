El Gobierno nacional dispuso incrementar a $ 20.000.000 la recompensa para quienes aporten información útil que permita dar con el paradero de Loan Danilo Peña, desaparecido en la provincia de Corrientes, y Lian Gael Flores Soraide, visto por última vez en Córdoba.

La medida del Ministerio de Seguridad Nacional fue oficializada a través de las Resoluciones 51/2026 y 52/2026, publicadas este viernes en el Boletín Oficial .

Según explicaron las autoridades, los montos se actualizaron porque con el paso del tiempo no se logró obtener información útil y porque se trata de casos de alta gravedad que generaron un fuerte impacto social.

En ambos casos, las investigaciones judiciales siguen abiertas y sin información concluyente sobre el paradero de los menores.

En el caso de Lian Flores, el Ministerio aclaró que el incremento de la recompensa se ofrece de manera adicional, en el marco de la colaboración directa con la provincia de Córdoba para fortalecer las tareas de búsqueda y apoyar la investigación local.

Loan y Lian: quiénes son los menores desaparecidos

Loan Danilo Peña, de 5 años, fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en el Paraje Algarrobar, localidad de 9 de Julio, departamento de San Roque, provincia de Corrientes.

De acuerdo con la resolución oficial, es de tez trigueña, contextura delgada, con ojos marrones y cabello corto castaño oscuro. Al momento de su desaparición medía aproximadamente 80 centímetros y presenta una cicatriz en el remolino de la cabeza.

La causa es tramitada por el Juzgado Federal de Goya, que solicitó expresamente la actualización de la recompensa .

Por su parte, Lian Gael Flores Soraide fue visto por última vez el 22 de febrero de 2025 en Ballesteros Sud, departamento Unión, provincia de Córdoba.

La descripción oficial indica que es de tez trigueña, con cabello corto oscuro, ojos oscuros y una altura aproximada de 0,90 metros.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Bell Ville , en el marco de una causa por desaparición de persona.

El afiche oficial difundido por el Ministerio de Seguridad fue modificado con la progresión de imagen de Loan Peña. Resolución 51/2026 - Boletín Oficial

Cómo aportar información para solicitar la recompensa

Las personas que cuenten con datos relevantes pueden comunicarse con la línea gratuita 134, correspondiente al Programa Nacional de Recompensas del Ministerio de Seguridad Nacional.

El canal está habilitado para recibir información desde todo el país y funciona como vía oficial para estos casos.

La recompensa está dirigida a personas que no hayan intervenido en los hechos investigados. El pago solo se efectúa si la información aportada es considerada útil y con mérito por la autoridad judicial interviniente, que evalúa los datos antes de autorizar el cobro.

El procedimiento contempla medidas específicas para preservar la identidad del informante. El pago se realiza en el Ministerio de Seguridad Nacional o en el lugar que designe su representante, garantizando confidencialidad durante todo el proceso.

Cómo funciona el sistema de recompensas del Ministerio de Seguridad

El sistema de recompensas es un mecanismo formal regulado por ley, mediante el cual el Ministerio de Seguridad Nacional ofrece incentivos económicos para obtener información clave en investigaciones complejas.

El organismo actúa como autoridad de aplicación, tanto para el ofrecimiento como para el pago de las recompensas .

Los montos pueden actualizarse con el paso del tiempo, especialmente cuando no se obtienen avances significativos, como en el caso de las investigaciones de Loan y Lian. Para su determinación intervienen criterios como la gravedad del hecho, la complejidad de la causa y el impacto social.

En todos los casos participan áreas jurídicas y administrativas del Ministerio y las medidas son dispuestas por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Susana Monteoliva.