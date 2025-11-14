La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) acordó nuevos aumentos salariales para los trabajadores del sector.

El acuerdo paritario se firmó días atrás entre los representantes del gremio y los de la Federación Empresaria Hotelero Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA).

El mismo establece subas mensuales y una gratificación extraordinaria para los empleados agrupados en el Convenio Colectivo de Trabajo 389/04.

Respecto a las subas mensuales, serán aplicables a los básicos desde el 1 de octubre de 2025 y tendrán ajustes sucesivos en noviembre, diciembre 2025 y enero, febrero, marzo y abril de 2026.

Los nuevos básicos impactarán sobre todos los adicionales convencionales, lo que significa un aumento integral en la remuneración de los trabajadores, se aclaró.

Respecto a la suma extraordinaria no remunerativa, se abonará en seis cuotas mensuales junto con los haberes de octubre, noviembre y diciembre de 2025, y enero, febrero y marzo de 2026.

El monto varía según la categoría, alcanzando el valor más alto de $67.966 en marzo de 2026 para la categoría 7 de la escala especial.

Las sumas acordadas se compensarán con los pagos que las empresas hayan otorgado a cuenta de futuros acuerdos paritarios. En esa línea, se indicó que el monto diferencial correspondiente al mes de octubre podrá cancelarse hasta el 25 de noviembre de 2025.

En cuanto al compromiso y seguimiento, las partes ratificaron la vigencia del CCT 389/04 y asumieron el compromiso de mantener la paz social durante todo el período del acuerdo. Asimismo, acordaron reunirse en abril de 2026 para analizar su evolución y realizar las evaluaciones que resulten necesarias.

Paritarias gastronómicos: con aumento, cuánto cobro en diciembre y cómo quedan las escalas