En esta noticia Aumento para empleadas domésticas: qué se prevé

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) se reúne este viernes para debatir un nuevo aumento salarial para las empleadas domésticas, además de los sueldos se analizará la continuidad del bono.

Aún no se habló de un monto específico, pero se espera que se defina durante la jornada de este viernes.

Como las escalas salariales de los trabajadores del servicio doméstico no se ajustan desde septiembre, elGobiernoformalizó el cónclave mediante la Resolución 2/2025 que convocó la CNTCP, que fijó la reunión en el Ministerio de Capital Humano .

En el encuentro que se lleva a cabo hoy, se analizan los siguientes temas:

Nuevas escalas salariales para todas las categorías de las empleadas domésticas.

La continuidad o actualización del bono no remunerativo que venció en septiembre.

Asimismo, las partes podrían acordar unaumento retroactivo a octubre. Pese a que desde el sindicato explicaron que los salarios son casi de esclavitud, también remarcaron que el Gobierno y las cámaras tomarán como referencia la inflación y no darán un aumento mayor al 2,5% mensual.

¿Cuánto cobra una empleada doméstica en noviembre?

El último acuerdo paritario del sector, homologado por la Resolución 1/2025 , incluyó una suba total del 6,5% escalonada entre junio y septiembre, además de tres pagos de una suma no remunerativa que se abonó junto con los sueldos de julio, agosto y septiembre.

Sin embargo, el bono no fue prorrogado oficialmente para octubre ni noviembre. Esto generó incertidumbre entre los trabajadores del servicio doméstico, ya que su eliminación implicó una disminución en los ingresos percibidos.

Los salarios vigentes

Personal para tareas generales con retiro : $ 3052,99

Personal para tareas generales sin retiro : $ 3293,99

Supervisor con retiro : $ 3683,21

Supervisor sin retiro : $ 4034,05

Cuidadora con retiro : $3.293,99 por hora / $416.485,63 por mes

Cuidados personales sin retiro: $3.683,21 por hora / $464.129,59 por mes

¿Qué adicionales se suman al salario básico?

Además de los montos mínimos, las trabajadoras del sector tienen derecho a estos adicionales: