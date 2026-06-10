El Ejército Nacional ha lanzado una nueva convocatoria destinada a jóvenes que desean formación y empleo. (Fuente: Bratislava)

El Ejército Nacional de Colombia ha puesto en marcha el proceso de selección para el primer contingente que llevará a cabo servicio militar en 2026. Esta oferta incluye ingresos mensuales que pueden alcanzar hasta $1.700.000, formación institucional y acceso a beneficios sociales.

La convocatoria está abierta a la población en todo el país y se dirige especialmente a jóvenes mayores de 18 años que buscan una opción laboral formal, brindando estabilidad y proyección futura.

Desde las altas esferas del mando militar se ha señalado que esta nueva incorporación no solo tiene como objetivo incrementar el pie de fuerza, sino también proporcionar una salida real de empleo y capacitación para miles de colombianos que requieren regularizar su situación militar y, al mismo tiempo, obtener ingresos estables y experiencia certificada.

¿Cuánto recibirán los jóvenes por el servicio militar en el Ejército Nacional en 2026?

El ingreso mensual representa uno de los aspectos que ha suscitado un considerable interés. Aquellos jóvenes seleccionados para el primer contingente de 2026 recibirán una bonificación que puede superar los $1.700.000, cifra que constituye una mejora en comparación con las convocatorias anteriores y que tiene como objetivo dignificar el servicio.

Asimismo, a este pago se añaden beneficios que contribuyen a la reducción de los gastos personales, tales como alimentación diaria, dotación completa, alojamiento y servicios básicos, lo que permite que prácticamente la totalidad del ingreso quede a disposición del soldado o de su familia.

Ejército Nacional de Colombia busca jóvenes para servicio militar con ingresos de hasta $1.700.000 (foto: archivo).

¿Qué beneficios extra reciben los soldados además del sueldo mensual?

El paquete de beneficios que se ofrece trasciende la mera compensación económica. El Ejército Nacional brinda atención médica integral, así como acceso continuo al sistema de salud militar y asistencia durante toda la duración del servicio. Esto abarca consultas, tratamientos y apoyo ante accidentes o situaciones de riesgo.

Asimismo, los jóvenes son beneficiarios de procesos de formación, cursos y capacitaciones que permiten el fortalecimiento de habilidades técnicas y disciplinarias, lo que se traduce en un incremento de las oportunidades laborales al culminar su incorporación.

Matrícula cero del Ejército: qué es y a quiénes aplica

Uno de los anuncios más significativos de esta convocatoria es la implementación de la matrícula cero. Este beneficio posibilita que los jóvenes que acrediten vocación de carrera inicien su proceso para convertirse en suboficiales u oficiales sin asumir costos de inscripción.

Mediante esta medida, el Ejército aspira a ofrecer oportunidades a jóvenes de todos los estratos sociales que deseen integrarse en la institución y acceder a una educación militar superior, eliminando así una de las principales barreras económicas.

¿Cuenta el servicio militar como experiencia laboral en Colombia?

El tiempo que un joven permanezca en el servicio militar activo será reconocido oficialmente como experiencia laboral válida, lo que resulta fundamental para quienes posteriormente buscan empleo en el sector público o privado.

Adicionalmente, esos meses se contabilizan como semanas cotizadas para pensión, lo que implica una ventaja significativa a largo plazo en términos de seguridad social.

El Ejército ha comunicado que el primer grupo comenzará sus actividades el 1 de febrero de 2026, por lo que se aconseja iniciar el procedimiento con anticipación para asegurar un lugar dentro de los cupos disponibles.

Los interesados deben dirigirse al distrito militar más cercano en cualquier departamento del país. En dicho lugar se les proporcionará información sobre requisitos, evaluaciones médicas, pruebas físicas y fechas de incorporación.

El proceso es de alcance nacional y está diseñado para integrar a jóvenes con disciplina, compromiso y deseo de progresar, sin importar la región de procedencia. La convocatoria está dirigida a ciudadanos colombianos mayores de 18 años que buscan definir su situación militar y necesitan una opción que combine empleo, formación y estabilidad.