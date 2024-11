Mejoran expectativas sobre el futuro y crece la imagen positiva de Milei

Las expectativas sobre el futuro del país en los próximos seis meses han mejorado. Un 39% considera que va a estar mejor que ahora (en septiembre era del 28%) y un 30% que va a estar peor que ahora (en septiembre era del 41%).

La gestión presidencial tiene una evaluación positiva del 43%, regular del 19% y negativa del 38%. En el mes de septiembre estos índices eran: evaluación positiva del 35%, regular del 18% y negativa del 47%.

El 57% de los encuestados considera que el Presidente tiene capacidad para resolver los problemas del país (un 39% considera que "sabe cómo resolver los problemas del país, pero necesita tiempo" y un 18% que "sabe cómo resolver los problemas del país, pero no lo deja la casta"). Un 43% considera que "no sabe cómo resolver los problemas del país".

Al mismo tiempo, el 52% de la población está de acuerdo con las medidas económicas del gobierno de Javier Milei. Sin embargo, un 61% de la población considera que las medidas económicas del gobierno la afecta negativamente.

Los datos surgen de la última encuesta publicada por Equipo_mide. La misma encuesta asegura que principal preocupación de la gente ya no es la inflación y tampoco la inseguridad.

La pobreza, sin embargo, aparece liderando la principal problemática social, según la misma encuesta.

Los indicadores que no pierden de vista en el Ministerio de Economía están concentrados en mantener una inflación que siga a la baja y en una pronta reactivación del consumo.

Al mismo tiempo, el Gobierno aseguró que alcanzará un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el corto plazo y confía en que logrará el apoyo del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump.

"Seguro que habrá un nuevo acuerdo (con el FMI) y entendemos que está el camino alineado y allanado para que esto ocurra lo más rápido posible. No habrá ningún inconveniente con el acuerdo", señaló el vocero presidencial Manuel Adorni.

Consultado sobre el apoyo que podría dar Trump, el portavoz afirmó que el apoyo debería ser de "todos los países porque el plan de la Argentina es consistente".

"No hay razón para que no se apoye un acuerdo con el FMI. Ese apoyo debiera ser de todos los países porque el plan es consistente y sostenible en el tiempo. Sea con fondos adicionales o no", resaltó Adorni en conferencia de prensa.

Asimismo, reveló que durante el encuentro entre Milei y Trump no se habló de un posible tratado de libre comercio entre ambos países.