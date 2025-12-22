En esta noticia La propuesta de SuperCoop

Una nueva cadena de supermercados en el barrio porteño de Caballito promete ser una fuerte competencia dentro del sector. Se trata de SuperCoop, una marca que fue emblemática para el país durante la década de los 80.

La sucursal del supermercado abrió sus puertas el miércoles 17 de diciembre, sobre la Av. La Plata 543. De esta manera, sumaron un nuevo punto de venta a su red y se consolida su crecimiento en la Ciudad de Buenos Aires.

La nueva cadena de supermercados que abrió en Buenos Aires

El local de SuperCoop se instaló en el barrio porteño de Caballito y cuenta con una superficie aproximada de 300 metros cuadrados. Es un supermercado de cercanía, con una propuesta orientada a combinar surtido, precios competitivos y una experiencia cómoda para el consumidor.

Tras el acuerdo entre Cooperativa Obrera y El Hogar Obrero, se permitió recuperar la marca SuperCoop, una de las cadenas más emblemáticas durante los años 80.

Actualmente, la compañía cuenta con dos sucursales operativas en CABA y tiene previstas dos nuevas aperturas durante el primer semestre de 2026, en los barrios de Congreso y Saavedra.

SuperCoop

“Es un local de cercanía, con un muy buen surtido y una propuesta para todos los bolsillos: el que quiere darse un gusto encuentra productos de primeras marcas y el que necesita cuidar la economía familiar también tiene opciones” , explicó Mariano Blas, gerente de la Cooperativa Obrera.

Además, el directivo remarcó: “ No decimos que somos los más baratos, pero la gente compara, toma su decisión y por algo sigue volviendo y eligiendo SuperCoop” .

La propuesta de SuperCoop

En el nuevo local se encontrará una propuesta integral que incluye productos frescos, carnes provenientes de frigoríficos propios de la cooperativa, panadería central, frutas y verduras, además de una amplia variedad en categorías como lácteos, fiambres y congelados.

Además, incorporaron pantallas informativas para mejorar la experiencia durante la espera en cajas. “ Tenemos desarrollo de software propio, hecho a medida de lo que la cooperativa necesita. Eso nos permite ser más eficientes, reducir costos operativos y trasladar esos ahorros a mejores precios para el consumidor” , agregó.

Vale destacar que la nueva sucursal generó 27 nuevos puestos de trabajo directos, que se ampliarán a medida que se abran las nuevas sucursales.