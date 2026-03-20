El presidente Javier Milei estuvo presente en el Foro Económico del NOA (FENOA), donde insistió con que “la inflación empezará con 0 en agosto de este año”. Durante su discurso, el mandatario detalló las condiciones técnicas y macroeconómicas necesarias en Argentina para que esto ocurra. “No pueden decir que recién ahora empecé a hablar de la inflación mayorista. Vengo hablando desde el inicio, porque es la que se anticipa”, sostuvo ante el auditorio. Tras asumir con la pesada herencia de una inflación mensual de dos dígitos, el Gobierno puso en marcha una estricta política de equilibrio fiscal que le permitió bajar significativamente el índice de precios y alcanzar en 2025 el registro anual más bajo de los últimos 8 años. Sin embargo, acumula nueve meses sin desaceleración y seis con un IPC por arriba del 2%. Desde el 1,5% del pasado mayo, el guarismo sigue una tendencia al alza, con registros de 2,8% en diciembre y 2,9% en enero, lo que representa una creciente preocupación para el Gobierno. Para que la inflación comience con cero en agosto, el Presidente señaló que deben despejarse tres obstáculos que hoy actúan como lastre. Primero, habló de eliminar los efectos del money overhang (sobrante de pesos), una consecuencia directa de la vigencia del control de capitales. Luego, se refirió a la importancia de agotar los rezagos de la política monetaria previa. Por último, planteó limpiar las distorsiones causadas por la emisión de la segunda mitad de 2025. Milei señaló que la convergencia hacia el nivel de inflación “cero” depende de que termine la corrección de precios relativos, proceso que calificó como una respuesta a las “bestialidades que hizo el gobierno anterior”. “Cuando se limpien los efectos delmoney overhangcomo consecuencia de haber tenido control de capitales, cuando se limpien los rezagos de la política monetaria y cuando se limpie el desastre que causaron durante la segunda mitad del año pasado tratando de golpear a un gobierno, es de esperar que la inflación minorista, a partir de agosto, empiece con 0”, afirmó.