Diciembre llega con buenas noticias para jubilados y pensionados. El Gobierno nacional confirmó un incremento del 2,3% en los haberes, el pago del medio aguinaldo y la posibilidad de un bono adicional, lo que representa un alivio para el bolsillo en plena temporada de gastos.

Además, ANSES oficializó una suba en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y en la Asignación Universal por Embarazo (AUE), también vigente desde este mes.

Cuánto cobran los jubilados en diciembre

Con el aumento del 2,3%, la jubilación mínima pasa a $ 340.755,35, mientras que en noviembre era de $ 333.085,39. A esto se suma el aguinaldo, que equivale al 50% del mejor haber del segundo semestre. Así, un jubilado que percibe la mínima recibirá cerca de $ 510.000 en total. Si se confirma el bono, el monto podría llegar a $ 580.000.

Otros beneficios quedan así:

PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $272.597,08

Pensiones No Contributivas (invalidez o vejez): $238.522,43

Aguinaldo: cuánto se cobra

El medio aguinaldo se calcula sobre el mejor haber del semestre. Para quienes cobran la mínima, el adicional ronda los $170.000, aunque puede variar según el cálculo final de ANSES.

Calendario de pagos ANSES diciembre 2025

ANSES publicó el cronograma para jubilados y pensionados, incluyendo el aguinaldo:

Jubilaciones y pensiones que NO superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 12 de diciembre

DNI terminados en 4: 15 de diciembre

DNI terminados en 5: 16 de diciembre

DNI terminados en 6: 17 de diciembre

DNI terminados en 7: 18 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 19 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo