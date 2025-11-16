Diciembre llega con buenas noticias para jubilados y pensionados. El Gobierno nacional confirmó un incremento del 2,3% en los haberes, el pago del medio aguinaldo y la posibilidad de un bono adicional, lo que representa un alivio para el bolsillo en plena temporada de gastos.
Además, ANSES oficializó una suba en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y en la Asignación Universal por Embarazo (AUE), también vigente desde este mes.
Cuánto cobran los jubilados en diciembre
Con el aumento del 2,3%, la jubilación mínima pasa a $ 340.755,35, mientras que en noviembre era de $ 333.085,39. A esto se suma el aguinaldo, que equivale al 50% del mejor haber del segundo semestre. Así, un jubilado que percibe la mínima recibirá cerca de $ 510.000 en total. Si se confirma el bono, el monto podría llegar a $ 580.000.
Otros beneficios quedan así:
- PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $272.597,08
- Pensiones No Contributivas (invalidez o vejez): $238.522,43
Aguinaldo: cuánto se cobra
El medio aguinaldo se calcula sobre el mejor haber del semestre. Para quienes cobran la mínima, el adicional ronda los $170.000, aunque puede variar según el cálculo final de ANSES.
Calendario de pagos ANSES diciembre 2025
ANSES publicó el cronograma para jubilados y pensionados, incluyendo el aguinaldo:
Jubilaciones y pensiones que NO superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0: 9 de diciembre
- DNI terminados en 1: 10 de diciembre
- DNI terminados en 2: 11 de diciembre
- DNI terminados en 3: 12 de diciembre
- DNI terminados en 4: 15 de diciembre
- DNI terminados en 5: 16 de diciembre
- DNI terminados en 6: 17 de diciembre
- DNI terminados en 7: 18 de diciembre
- DNI terminados en 8 y 9: 19 de diciembre
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: 23 de diciembre
- DNI terminados en 4 y 5: 24 de diciembre
- DNI terminados en 6 y 7: 26 de diciembre
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de diciembre