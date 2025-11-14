ANSES paga montos y beneficios diferentes para AUH y SUAF.

Tras el anuncio de la inflación de octubre de 2025, que fue de 2,3%, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tomará esa referencia para aumentar sus prestaciones sociales, incluidas las prestaciones para el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

De esta forma, distintas familias podrán acceder a un nuevo extra de $ 200.000 que se liquida en caso de cumplir algunos requisitos que exige el Ministerio de Capital Humano y verifica el organismo previsional.

Bono de Navidad: quiénes cobran un extra de $ 200.000 en diciembre

Un grupo de familias podrá acceder a un pago mensual que abona ANSES por cada hijo/a menor de 18 años, o sin límite de edad en el caso de hijo/a con discapacidad. Este cobro es diferente a la Asignación Universal por Hijo (AUH), dado que aplica para familias con mayores ingresos.

Debido a la Ley de Movilidad, ANSES tomó como referencia el IPC del mes pasado para aumentar el SUAF y las diferentes asignaciones familiares que alcanzarán un incremento del 2,3%

Los montos del SUAF para diciembre

Asignación por hijo: $61.647

Hijo con discapacidad: $200.719

Prenatal: $61.647

Nacimiento: $71.856

Adopción: $429.629

Matrimonio: $107.593

Cónyuge: $14.955

Las prestaciones de ANSES verán un aumento del 2,3% en diciembre.

Montos límites del SUAF

El monto del SUAF por cada niño dependerá del ingreso de los titulares a cargo, una variable que también depende de la zona en la que residan. De esta forma, quienes cobren la Asignación Familiar por Hijo se dividen en cuatro categorías según salarios combinados.

IGF hasta $ 926.676: $ 59.851

IGF entre $926.676,01 y $1.359.061: $40.371

IGF entre $1.359.061,01 y $1.569.083: $24.418

IGF entre $1.569.083,01 y $4.907.218: $ 12.597.

¿Quiénes pueden cobrar el SUAF?

El SUAF busca garantizar los derechos a la salud y educación de cada niño del país. A su vez, tiene en cuenta algunos requisitos y solo podrán cobrarlo estos grupos:

Trabajadoras en relación de dependencia.

Que cobren mediante Aseguradora de Riesgos del Trabajo.

Trabajadoras monotributistas.

Trabajadoras de temporada.

Trabajadoras rurales.

Que cobren la Prestación por Desempleo.

Que cobren la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.

Que cobren una Pensión No Contributiva por Invalidez o asignación por trasplante.

Titulares de jubilaciones y pensiones

Calendario ANSES: cuándo cobran los titulares de AUH y SUAF

Debido al fin de semana largo del Día de la Soberanía, el calendario de pagos de ANSES para las familias se vio modificado y quedó de la siguiente manera: