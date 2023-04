Negocian fondos de China y Alemania para inversiones en el sistema eléctrico

El apagón del 1 de marzo manifestó que el sistema de transporte eléctrico en la Argentina sufre de un déficit de inversiones hace una década. Según los expertos, se necesitan desembolsos de miles de millones de dólares durante al menos cuatro años para reforzar la seguridad del abastecimiento .

Las obras prioritarias, en términos técnicos, son la construcción de dos estaciones transformadoras (ET) en extra alta tensión para el anillo del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en donde se concentra el 40% de la demanda de energía eléctrica del país.

El proyecto denominado "AMBA I" está próximo a concretarse se llama AMBA I y debería ser sometido a audiencia pública. El Gobierno necesita 1100 millones de dólares y explora desde hace años hacerlo con financiamiento de China , pero todavía no alcanzó un acuerdo.

Para eso, se espera que una comitiva encabezada por el ministro de Economía, Sergio Massa, viaje al país asiático en mayo, además de negociar una ampliación del swap de monedas y liberar los yuanes para reforzar las reservas del Banco Central (BCRA) y utilizar en el comercio exterior .

La gira estaría atravesada por la tensión geopolítica con los Estados Unidos, que reclaman menor presencia de China en América Latina para establecer el "puente" de dólares que le permita al Gobierno llegar con oxígeno financiero hasta las elecciones . Por ese motivo, otra opción para realizar las obras es conseguir dinero de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Financiamiento de Alemania para obras de infraestructura

Semanas atrás, la secretaria de Energía, Flavia Royón, estuvo en Alemania y exploró financiamiento bilateral para esta serie de proyectos, además de avanzar con la represa Chihuido para Neuquén y la represa Corpus Christi sobre el río Paraná.

Durante la semana del Diálogo de Transición Energética de Berlín, la funcionaria conversó con sus pares alemanes sobre 5 líneas en 500.000 voltios, priorizadas en el "Master Plan" para el corto plazo, que serán fundamentales para la minería (explotación del litio y el cobre), y para el incremento de las energías renovables. El hidrógeno también está en la carpeta de los teutones.

Alemania está interesada en las represas, las renovables y el hidrógeno

El diagnóstico oficial es que "el sistema de transporte se encuentra saturado, sin posibilidad de vincular las zonas con potencial renovable con los nodos de demanda e incluso con dificultades de abastecimiento en algunas zonas de la red".

Las obras que el Gobierno definió como prioritarias son:

LEAT 500 kV Chaparro - Antofagasta de la Sierra - Puna - Cobos (Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja); por u$s 705 millones

Mejorará la confiabilidad de abastecimiento de demanda de Catamarca y potenciará el desarrollo minero.

Comprende a un total de 750 kilómetros de LEAT 500 kV, para la interconexión entre la futura ET Chaparro de 500/132 kV, una nueva ET de 500/132 kV a construirse en la zona límite de Catamarca y Salta, una nueva ET de 500/132 kV a construirse en la Puna en Jujuy, y culminará en la actual ET Cobos, de 500/132 kV.

LEAT 500 kV Rodeo - Chaparro - Mining Project José María (La Rioja, San Juan); por u$s 344 millones

Conformará un nuevo sistema en 500 kV que además incluirá la demanda de nuevos proyectos mineros en esa zona, con la posibilidad de evacuar futuros proyectos de generación de energía renovables. Comprende a un total de 194 km de LEAT 500 kV, para la interconexión en el ámbito geográfico de la provincia de San Juan, entre la futura ET Rodeo de 500/132 kV y la Nueva ET Chaparro, de 500/220 kV.

La obra comprende la construcción de la ET Rodeo 500 kV (actualmente solo existe la barra de 132 kV), la ampliación de la ET San Juan, la readecuación de la actual interconexión ET San Juan-ET Rodeo (diseñada en 500 kV pero que opera actualmente en 132 kV) y la construcción de una LEAT Doble Terna de 220 kV entre la ET Chaparro y el proyecto minero José María.

ET Comodoro Rivadavia Oeste 500/132 kV-450 MVA (Chubut); por u$s 92,3 millones

Mejorará el abastecimiento del área y la confiabilidad ante contingencias en la red de 132 kV y permitirá la inyección de generación renovable. Es clave para la instalación de capacitores serie en el corredor patagónico de 500 kV y para la duplicación del corredor.

Habrá una nueva ET 500/132 kV Comodoro Rivadavia Oeste, con un banco de transformadores de 450 MVA con fase de reserva de rápida vinculación, seccionando la actual línea Puerto Madryn - Santa Cruz Norte a unos 120 km de Santa Cruz Norte, con compensación serie en el extremo de Comodoro (70% del tramo Comodoro Rivadavia - Puerto Madryn).

LEAT 500 kV Chaparro (San Juan) - La Rioja Sur; por u$s 303 millones

La obra permitirá cerrar un anillo en 500 kV y además aumentar la capacidad de transmisión necesaria para ingreso de generación renovable en regiones Noroesta (NOA) y Cuyo.

Comprende un total de 308 km de LEAT 500 kV, para la interconexión entre la futura ET Chaparro de 500/132 kV y la actual ET La Rioja Sur, de 500/132 kV, con la adecuación de un campo de 500 kV en esta última estación transformadora.

LEAT 500 kV Choele Choel - Puerto Madryn y LEAT 500 kV Second Leg. Puerto Madryn- Choele Choel (Río Negro y Chubut); por u$s 234 millones

Permitirá disponer de una segunda terna de 500 kV por la zona norte de la Patagonia, que además permitirá satisfacer la demanda y tendría posibles ampliaciones hacia la zona de San Antonio Oeste y Viedma.

Comprende un total de 350 km de LEAT 500 kV para la interconexión entre la ET Puerto Madryn de 500/132 kV y ET Choele Choel de 500/132 kV, incluída una compensación capacitiva en la salida de la ET Madryn.