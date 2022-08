Juntos por el Cambio le reclama a Massa un plan de estabilización de la economía

Juntos por el Cambio finalmente dio su posición oficial sobre los anuncios del nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, a los que criticaron por "muy generales" y "con muy pocas medidas".

"En ningún caso llegan a conformar un plan económico y tampoco constituyen un programa de estabilización de la economía, el cual es imprescindible y debe ser inmediato", expresaron.

Los presidentes de la coalición opositora se reunieron al mediodía por zoom, tal como habían acordado el martes pasado e informó El Cronista, ya que no quisieron anticipar ninguna postura antes de escuchar al ex presidente de la Cámara de Diputados.





¿Qué piensa Juntos por el Cambio del superministro Sergio Massa?





De "Alberto títere" a "Massa es más de lo mismo", giro en el discurso opositor

A las 12, Patricia Bullrich (PRO), Gerardo Morales (UCR), Maximiliano Ferraro (CC) y Miguel Angel Pichetto (Encuentro Republicano Federal) escucharon el análisis de los economistas de sus respectivos espacios y elaboraron un breve documento.

Los economistas fueron Hernán Lacunza (PRO), Eduardo Levy Yeyati (UCR), Matías Surt (CC) y Juan Carlos Sánchez Arnau (ERF), quien coincidieron en que "el problema de la economía sigue siendo el político, que el Frente de Todos no resuelve".

Por lo que trascendió, no hubo diferencias en cuanto a calificar el discurso de Massa, aunque los economistas (sobre todo Lacunza) insistieron conocer la letra chica antes de elaborar un documento más profundo. "Hasta ahora Massa solo dio títulos", dijo uno de los políticos que estuvieron en el encuentro. Y agregó: "nuestros expertos comprendieron que necesitábamos tener un marco de análisis y eso es lo que hicimos con el comunicado".

También se supo que no hubo diferencias entre halcones (Bullrich, Pichetto) y palomas (Morales y Ferraro). "No puede haberlas, porque estamos en contacto con la gente y sabemos del gran enojo que hay en la calle. Incluso hay quienes quisieran que nosotros salgamos a romper todo, lo que por supuesto no vamos a hacer ", agregó.

El Cronista quiso saber más al respecto. "Sí, a todos nos pasa que nos dicen que no les tengamos paciencia, que no seamos cuidadosos, pero no creemos que la solución al momento es romper nada", fue la respuesta.

También comentaron que nadie habló con Massa hasta ahora, y que solo Horacio Rodríguez Larreta recibió un mensaje donde le preguntaba si tenía algo que ver en una maniobra que se estaba pergeñando en Diputados. "Ahí se supo que dentro del peronismo había sectores que estaban juntando diputados para no votar por Cecilia Moreau, en la que ninguno de nosotros teníamos nada que ver, por eso quisimos destacar que el problema está en el Frente de Todos", contó.

En el comunicado se señala que "estamos frente a un Gobierno que continúa con divisiones, peleas y anarquía y es el primero en salir a oponerse a los pocos anuncios que él mismo realiza".



Sergio Massa ensaya un ajuste pero con respaldo político



Y en otro párrafo asegura que "estamos frente a un Gobierno que no hay cumplido ni las metas, ni los anuncios, ni las promesas, ni los compromisos que realizaron durante su gestión".

Por ahora, Juntos por el Cambio no hablará más oficialmente. Cada dirigente está habilitado a hacer declaraciones, como ya algunos lo hicieron ayer mismo. Los principales, Bullrich, Morales, Rodríguez Larreta y Macri, hasta ahora se mantienen callados y muy difícilmente hagan comentarios hasta que avancen los planes de Massa.