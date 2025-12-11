Categorías monotributo 2026: estos son los montos de facturación definidos en enero Fuente: Archivo

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó cómo quedaron los topes de facturación y los montos correspondientes al pago mensual de la cuota del Monotributo para el último mes del año antes de la recategorización que deberá hacerse en el mes de febrero.

Cuándo se debe hacer la recategorización en 2026

ARCA definió cómo será la primera parte del cronograma de recategorización para el año 2026. Este proceso es obligatorio para todas aquellas personas inscriptas en el Monotributo que superen los topes de facturación anual de la categoría en la que se encuentran adheridos.

En este sentido, el procedimiento de recategorización es esencial para quienes deben actualizar su categoría según los ingresos y parámetros acumulados en los últimos 12 meses.

De tal modo, la recategorización del Monotributo deberá hacerse en los siguientes períodos del 2026:

Primera convocatoria : entre los últimos días de enero y los primeros días de febrero de 2026

Segunda convocatoria: luego de mitad de año, en el mes de agosto

Cómo se hace la recategorización del Monotributo

Ingresar a ARCA con el número de CUIT y Clave Fiscal .

Entrar al servicio “Monotributo” .

Seleccionar la opción “Recategorización” (solo aparece cuando está habilitada).

Revisar los ingresos brutos , superficie , consumos y demás parámetros del último año.

Elegir la nueva categoría que corresponda según esos valores.

Confirmar la recategorización y presentar .

Descargar o imprimir la constancia actualizada.

Cuánto se puede facturar en cada categoría del Monotributo

En la última actualización, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificó los topes de facturación anual para cada una de las categorías del Monotributo.

Las mismas se mantendrán durante todo el mes de diciembre de 2025 y hasta enero de 2026 ya que en febrero se debe realizar la recategorización con los nuevos montos que se establecerán por el organismo.

De tal modo, los topes de facturación actuales se encuentran fijados en la siguiente escala:

Categoría A: $8.992.597,87

Categoría B: $13.175.201,52

Categoría C: $18.473.166,15

Categoría D: $22.934.610,05

Categoría E: $26.977.793,60

Categoría F: $33.809.379,57

Categoría G: $40.431.835,35

Categoría H: $61.344.853,64

Categoría I: $68.664.410,05

Categoría J: $78.632.948,76

Categoría K: $94.805.682,90

Monotributo en diciembre: cuánto paga cada categoría

Para el último mes de diciembre del 2025, los contribuyentes que están inscriptos al Monotributo deberán pagar los siguientes montos según la actividad que realicen y en qué categoría se encuentran registrados dentro de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.