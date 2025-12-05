Tras la asunción de Alejandra Monteoliva como nueva Ministra de Seguridad Nacional, el Gobierno oficializó a Fernando Martín Kusnier como jefe de su gabinete.

El nombramiento fue publicado en el Boletín Oficial, mediante el Decreto 855/2025, horas después de que se llevara a cabo la primera reunión de gabinete ampliado de la nueva gestión .

El nuevo funcionario aseguró a través de publicaciones en redes sociales que su equipo se dedicará a defender la “Doctrina Bullrich”, en línea con la política de la exministra que ahora pasó al Senado de la Nación.

Kusnier tiene trayectoria en el Ministerio, donde ocupó el rol de titular de la Unidad de Coordinación y Seguimiento Operativo y de la Unidad de Coordinación y Seguimiento Operativo. En ese lugar permaneció hasta su nueva designación esta semana.

La salida de Bullrich se oficializó también este martes, cuando el Gobierno aceptó su renuncia a través del Decreto 851/2025 .

La funcionaria ocupó el cargo desde la asunción de Milei en diciembre de 2023 y, tras su elección como Senadora Nacional en las últimas elecciones legislativas, se despidió del puesto con un comunicado en redes sociales.

“Ahora voy a dar una de las batallas más importantes en el nuevo Congreso. Y la voy a dar con la misma firmeza de siempre”, expresó a través de su cuenta oficial de X.

Y agregó: “Cierro esta etapa con la certeza de que dejamos un rumbo claro: en la Argentina, el que las hace, las paga. Y mientras estemos nosotros, ese camino no se detiene”.