Cómo será la marcha del 24M: puntos de concentración y cortes de calles

Este domingo 24 de marzo se realizarán actos de conmemoración en todo el país a 48 años de la última dictadura militar en la Argentina y se espera que miles de personas llenen el centro porteño con la consigna "Memoria, verdad y justicia".

Organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos convocan a esta marcha que se espera sea masiva y llene varias calles de la Ciudad de Buenos Aires, las cuales estarán cortadas por la afluencia de personas, la cual se adelanta será mayor que años anteriores.



"Esto no es un festejo, sino que es mantener viva la memoria, es saber que pasó en esas fechas para que no vuelva a pasar. No queremos que las nuevas generaciones pasen lo que pasamos nosotros de tener que buscar a nuestros hijos y nietos por una dictadura feroz", destacó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.



Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo

Este año la marcha se ve cruzada también por los rumores, luego desmentidos por el Gobierno, de que podría darse prisión domiciliaria a los represores que no tengan causas firmes y también por el crimen que sufrió una militante de la agrupación H.I.J.O.S la última semana.

24 de marzo: ¿Habrá protocolo antipiquetes?

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en tanto, advirtió que cumplirá con el protocolo antipiquetes que comenzó a regir con la actual gestión nacional y que avala el derecho a manifestarse cuando no sea en detrimento del derecho a la circulación.

"En las esquinas habrá presencia de diferentes agentes del Gobierno de la Ciudad a fin de ordenar la circulación y que se respete tanto el derecho a manifestarse como el derecho a circular", explicaron desde el Ministerio de Seguridad porteño encabezado por Waldo Wolff.

Habrá que ver cómo funciona el protocolo en una marcha que se espera pacífica y multitudinaria por todo el centro de la Ciudad, además de la concentración principal en Plaza de Mayo.

La contundente respuesta de Milei sobre los militares acusados de lesa humanidad

Detalles sobre la marcha del 24M

El Gobierno de la Ciudad, además, brindó detalles sobre cuáles serán los principales cortes por la movilización que cuenta con distintos puntos de concentración y que desembocará, como todos los años, frente a la Casa Rosada.

El esquema previsto supone:

11 h: comienzan a marchar desde la ex ESMA por Av. Libertador

Av. Libertador tendrá interrumpido el tránsito, sentido al sur, entre las 11 y las 13 .

. Av. Bullrich tendrá interrumpido el tránsito, sentido al sur, entre las 12 y las 14.

tendrá interrumpido el tránsito, sentido al sur, entre las 12 y las 14. Av. Santa Fe, sentido a Plaza de Mayo, tendrá interrumpido el tránsito también sentido al sur, entre las 13 y las 16.

"Esperamos contar con la colaboración de la ciudadanía, como ha sido en todas las manifestaciones que tuvimos en lo que va del año, para que ambos derechos puedan convivir pacíficamente", agregaron desde la cartera porteña.