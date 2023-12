¿Milei vota en Boca el domingo? qué dijo el Presidente

Tras las idas y vueltas en la Justicia, este domingo 17 de diciembre se realizarán finalmente las elecciones en Boca Juniors. Los socios elegirán a las nuevas autoridades y, entre ellos, según confirmó él mismo en redes, estará el presidente Javier Milei.

Si bien se sabía que, como socio activo de la institución, figuraba como habilitado en el padrón correspondiente, hasta este sábado no estaba claro si el mandatario asistiría o no a La Bombonera. Sin embargo, ante la confirmación que el periodista deportivo Martín Liberman hizo en su cuenta de la red social X (ex Twitter), el libertario respondió: "Yes", en un comentario en la misma red social.

En las últimas horas, Mauricio Macri, que es candidato a vicepresidente del club, había anticipado la intención de Milei. "A mí me dijo que iba a votar", dijo en una entrevista en ESPN. "No hablo hace una semana, pero por ahí se hace un lugar en esta agenda", agregó.

Patricia Bullrich ratificó el protocolo "antipiquetes" y pidió a la gente "quedarse en casa" el 20 de diciembre

Argentina acelera un acuerdo "equitativo" y urgente de la Unión Europea-Mercosur

Milei va a votar el domingo a Boca

"A mí me dijo que iba a votar. No hablo con él hace una semana, pero sueña con verlo a Martín (Palermo) conduciendo al equipo", expresó Macri el viernes, confirmando también que contaría con su apoyo como socio.

Es que, desde la fórmula que integra junto con Andrés Ibarra, hace varias semanas informaron que, en caso de ganar las elecciones, el próximo director técnico de Boca sería el histórico goleador. Por entonces fue una decisión celebrada abiertamente por Milei, a través de sus redes.



Pese a esto, todavía no se habían conocido confirmaciones oficiales acerca de la presencia del presidente el domingo. Pero por la tarde de este sábado lo aclaró desde X (ex Twitter).

"Acabo de escribirme con el presidente Javier Milei y me y me confirmó que va a ir a votar mañana a la Bombonera", escribió Liberman. "Ya ha manifestado que su sueño es volver a ver a Palermo en Boca. Sería casi un voto cantado de aquel que sueña que su club vuelva a ser lo que fue en la época de Mauricio Macri", agregó. A continuación, el propio Milei respondió: "YES".

La Justicia levantó la cautelar y habría elecciones en Boca con los 13 mil socios

Causa Boca: Macri, Riquelme, la jueza y el padrón de las sospechas

Javier Milei está habilitado para votar en Boca: qué mesa le corresponde

Un vocero de la dirigencia de Boca le aseguró a Télam que hasta el momento no hubo comunicación de la seguridad de Presidencia con el club para coordinar el voto de Milei, socio activo número 76.296, y de asistir, votará en la mesa 20.



Desde el espacio del candidato opositor, Ibarra, expresaron que tenían la información de que iría y restaba averiguar la hora para ver si puede ingresar con él o con el mismo Macri.

Este domingo, los socios xeneizes que asistan a votar deberán elegir entre la fórmula oficialista, integrada por Juan Román Riquelme y Jorge Ameal, actual presidente; y la opositora, integrada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri.