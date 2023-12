Causa Boca: Macri, Riquelme, la jueza y el padrón de las sospechas

Las elecciones en Boca Juniors siguen demoradas a la espera de una nueva resolución de la Justicia confirmando o revocando la medida cautelar que ordenó la suspensión de la votación.

Mientras tanto, se multiplican las acusaciones y denuncias cruzadas entre el oficialismo (Riquelme-Ameal) y la lista opositora (Ibarra-Macri).

Desde el frustrado acto comicial del 3 de diciembre, tres gigantescas carpas blancas permanecen montadas e inmóviles sobre el césped de La Bombonera.

Son 6.000 metros cuadrados ocupados con 288 mesas distribuidas para votar, rampas de acceso, baños químicos, grupos electrógenos, 300 computadoras, aire acondicionado, mobiliario y sistemas de iluminación, entre otros accesorios.

El armado demandó 15 días de trabajos a un costo estimado de $ 360 millones de pesos, que incluye el posterior reacondicionamiento del campo de juego.

A pesar de la pomposidad de la puesta en escena para elegir al nuevo presidente, hoy no se tiene certeza si el acto eleccionario podrá realizarse el domingo 17 o si pasará al 2024.

Esta trama convulsiona al mundo Boca cuando el año expira sin hazañas deportivas y con incertidumbre por la integración del plantel y el cuerpo técnico para la temporada próxima.

ACUSACIONES CRUZADAS

Mauricio Macri (expresidente de la Nación y candidato a vicepresidente de Boca por la oposición): "El banderazo del otro día, no sé si l.o vieron, estaba liderado por toda la dirigencia kirchnerista y Riquelme escoltado por la barra brava. Eso duele. Es un club tomado. Esperamos que la Justicia limpie el padrón y votemos el 17/12 que es el último día. Esto el club no lo resiste más. Esto es mucho peor de lo que le hizo Passarella a River".

En rueda de prensa, Macri se mostró indignado y disparó: "Tuve que presentar una denuncia porque mi hija fue amenazada públicamente. Estamos discutiendo el futuro del club, no una competencia de matones. La jueza hizo un trabajo serio y perdieron la recusación. Amenazar a la jueza y a mi hija no se entiende. Mi hija fue insultada y amenazada. Esto es fútbol, no una guerra. Pero amenazar a mi hija... qué es esto. Es la degradación de la Argentina que llegó a nuestro club y no puede suceder esto".

Juan Román Riquelme (candidato a presidente por el oficialismo): "Cuando digo que lo más sagrado es el hincha y lo están lastimando cada día, es porque nosotros teníamos las elecciones el sábado 2. Nosotros queríamos votar ese día porque tenemos la suerte que viene gente de Mar del Plata, de Rosario, de Santa Fe, de Tucumán, del sur del país, de Jujuy, de Catamarca... Y nosotros tenemos que pensar que esa gente tiene que hacer 10, 15, 20 horas de micro para venir a disfrutar de su fiesta, porque ellos son los verdaderos dueños. Y después volver 10, 15, 20 horas otra vez en micro para su casa, para el domingo poder descansar y el lunes trabajar. Y ellos, lo único que están intentando es que el hincha no venga a votar", apuntó en diálogo con Jorge Rial.

LAS SOSPECHAS SOBRE EL PADRÓN

Esta historia más propia de una novela turca se inició cuando la lista opositora encabezada por Andrés Ibarra denunció supuestas irregularidades en más de 13 mil nuevos socios activos ingresados al padrón, (entre agosto y diciembre de 2021).

Según los denunciantes, no se habría respetado el orden de antigüedad de los llamados "adherentes", quienes pagan la mitad de la cuota y engrosan la lista de espera hasta ser incorporados como plenos.

El universo de socios (plenos y adherentes) asciende a unos 350 mil, pero sólo 98 mil estarían habilitados para votar.

Al dictarse una medida cautelar (suspensión del acto eleccionario hasta completarse la verificación del padrón), la jueza Dra. Alejandra Débora Abrevaya fue recusada por la directiva del Xeneize, sosteniendo prejuzgamiento y falta de imparcialidad dado que un hermano suyo, es un socio activo vinculado con la lista opositora.

Luego de la marcha con banderazo convocada por Juan Román Riquelme, la jueza denunció haber recibido mensajes intimidatorios en las redes sociales que incluían a su entorno familiar. Por tal motivo, la Policía de la Ciudad le asignó personal de custodia. Tras el sorteo de dos jueces subrogantes para reemplazarla, la magistrada fue confirmada para continuar a cargo de la causa: "A juicio del Tribunal, las constancias de los incidentes de recusación deducidos no permiten tener por configuradas las causales invocadas a tenor del criterio restrictivo que impera en la materia" (Sala E Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil).

LOS TESTIGOS DE LA CAUSA

La jueza a cargo evaluó los testimonios referidos a la incorporación de altas y bajas de socios adherentes y altas de socios activos para los ingresos al estadio.

Uno de ellos declaró que trabajó: "En el departamento de socios durante 13 años, acreditando socios en el ingreso de los partidos, en 2021 volviendo de la pandemia cuando los partidos eran al 50% y me daban un listado a controlar. Hasta mediados de febrero de 2022". A su vez, refirió que había "anomalías tales como que, figuraban socios en el día en alta como socio adherente, al otro día en baja y al otro día en alta como activo. El proceso regular está dado porque cuando dan el alta como socio adherente, se le otorga un número a medida que se hacen socios, el adherente y activo no tienen el mismo número. El procedimiento sería que el socio adherente está como en una "cola virtual", no es para hacerse socio hoy y mañana estar como activo, van subiendo de a poco a medida que se bajan los activos, pero no es de un día para el otro".

Y remarcó: "Si tenemos en el mes 100 bajas por mora, de adherentes podemos levantar la misma cantidad, por número de espera respetando el orden cronológico. La cantidad proporcional que se pasaban eran de aproximadamente 300 socios al año. Es muy difícil hacerse socio de Boca, no hay capacidad (en el estadio). Las bajas nunca fueron grandes. Para levantar socios adherentes había que tener un número importante de bajas".

Otro declarante sostuvo tener "una antigüedad como socio adherente de 10 años y que por la antigüedad podía haber pasado a socio activo, ya que los que tendrían que pasar a ser activos son los de mayor antigüedad, no lo era y no lo fue nunca. También dijo haber tomado conocimiento de socios activos incluidos como activos que no tendrían esa antigüedad que ostentaba el testigo".

EL DICTAMEN DE UN EXPERTO

La jueza Abrevaya ordenó la constatación de un licenciado en documentología, conforme los registros obrantes en el club. El experto señaló entre otros ítems que "en el Estatuto de la asociación, no se encuentra definido el tiempo mínimo que debe poseer un socio para pasar a la categoría de activo. Por tal razón solicitó aquel el respectivo Reglamento de Inscripción de socios al Club y el personal no accedió a facilitar una copia del mismo. El nombrado reglamento tampoco se encuentra en las páginas oficiales del club de manera que no fue incorporado por la entidad".

La magistrada en otro pasaje de la cautelar dictada, expresó: "No soslayo que ... la Comisión Directiva cuenta con facultades en el estatuto, de acuerdo a sus atribuciones para fijar periódicamente la política de ingreso de socios y los cupos conforme la capacidad del estadio y las altas y bajas que se produzcan, informando mensualmente a la Honorable" asamblea a través de su Mesa Directiva...Sin embargo, no sólo no se acompañaron las actas de la Comisión Directiva conforme fuera requerido por la suscripta, en el momento del relevamiento, negándose a entregarlas completas al momento de la inspección".

Finalmente, la magistrada resolvió suspender el acto comicial "...hasta tanto se defina en su caso judicialmente la situación de irregularidades detectadas prima facie del padrón mediante la acción correspondiente de depuración que manifiestan los accionantes como objeto tendrán, para lo cual deberán dar constancia de su inicio...".

UNA PASIÓN QUE NO DA TREGUA

Según cuenta Eduardo Galeano ("La guerra contra las guerras"), en la Navidad de 1915 se jugó un insólito partido entre soldados británicos y alemanes, en una cancha improvisada entre las trincheras: "Pasada la tregua futbolera; volvió la carnicería; pero la pelota había abierto un fugaz espacio de encuentro entre esos hombres obligados a odiarse".

El protagonista de este relato fue el militar británico Bertie Felstead, último sobreviviente de aquel partido disputado en el campo de batalla, fallecido en 2001, a los 106 años.

Una vez más podemos apreciar el debate entre dos realidades paralelas. Cada candidato expone sus virtudes y se empeña por desnudar los defectos o errores del adversario y también, sus miserias.

En plena campaña electoral, cada uno despliega sus fuerzas sobre un tablero de guerra imaginario, como si ganar la elección fuera cuestión de matar o morir. El flamante presidente de los argentinos, Javier Milei, quien se ha manifestado muy crítico del populismo en Boca y no oculta sus preferencias, respondió los posteos de la cuenta "La Macrineta" con la frase: "Cuente con la herramienta sin dudas..." (en clara alusión a la motosierra).

En esa puja, no se toman exámenes de conciencia ni de idoneidad a los postulantes. Sólo vale la pasión por la camiseta y el escudo. Y así, en pos de conseguir el voto de los asociados, suele recurrirse a la memoria emocional. En medio de la controversia para depurar el padrón descartando cualquier sospecha, hoy se vuelve a desconfiar del oponente, en busca de tomarse una revancha, sin evaluarse los daños colaterales.