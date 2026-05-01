Javier Milei difundió este viernes un video en sus redes sociales por el Día del Trabajador. En las imágenes, el Presidente aparece representado mediante una animación, construyendo la silueta del país con bloques celestes y blancos. La publicación fue el principal gesto público del mandatario en una jornada en la que el Gobierno decidió no realizar actos oficiales. En el video, el personaje, inspirado en un tradicional juego de ladrillos de plástico, tiene el rostro del propio Milei, vestido de traje y corbata. Se lo ve ensamblando piezas que, a medida que se acumulan, forman el mapa de la Argentina. Sobre esos bloques se leen distintas consignas que sintetizan ejes de la gestión libertaria: “Más Libertad”, “Baja Inflación”, “Menos Ministerios”, “Reforma Laboral”, “Apertura Económica” y “Fin de los piquetes”. La secuencia concluye con dos mensajes que funcionan como cierre del contenido: “Feliz día al que trabajó para reconstruir este país, un bloque a la vez” y “Feliz Día del Trabajador, Presidente Milei”. El jefe de Estado acompañó la publicación con un breve texto: “Feliz Día del Trabajador. MAGA! VLLC!”. “MAGA” alude a “Make Argentina Great Again” (“Hacer Argentina grande otra vez”), una adaptación del lema utilizado por el mandatario estadounidense Donald Trump en sus campañas. En tanto, “VLLC”, sigla que suele sumar en todos sus mensajes Milei, corresponde a “Viva la libertad, carajo”, una consigna reiterada en actos públicos, entrevistas y redes sociales.