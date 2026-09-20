En esta noticia La agenda de Milei en Nueva York

Javier Milei emprenderá este lunes una nueva gira presidencial por Estados Unidos, en lo que será su 19° viaje al país desde que asumió. El Presidente partirá a las 23 desde el sector militar del Aeroparque Metropolitano y permanecerá allí hasta el jueves por la noche, con una agenda concentrada en Nueva York.

El viaje tendrá como principal actividad su participación en la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas, donde Milei dará un discurso el miércoles por la tarde. Pero la visita también incluirá encuentros con empresarios, economistas y referentes de la comunidad judía, además de distintas exposiciones.

La gira estará atravesada por un renovado reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas, luego de las declaraciones de Donald Trump sobre una posible modificación de la postura estadounidense frente al conflicto del Atlántico Sur. Ese escenario será uno de los ejes políticos de la visita.

La agenda de Milei en Nueva York

La primera actividad oficial será en la Yeshiva Darchei Torah, donde el Presidente dará una disertación y recibirá el premio “Ohev Yisrael”, una distinción vinculada con su respaldo a Israel y su relación con la comunidad judía. Luego mantendrá reuniones con los economistas Roberto Salinas y Xavier Sala-i-Martin.

El momento central de la gira será el discurso de Milei ante la Asamblea General de Naciones Unidas, previsto para el miércoles por la tarde. La exposición se producirá en medio de las tensiones con Gran Bretaña por el renovado conflicto en torno a la soberanía de las Malvinas.

El viaje también estará atravesado por las medidas anunciadas por el Gobierno tras las declaraciones de Trump. Entre ellas figuran el endurecimiento de sanciones contra empresas que operen en el archipiélago, como Navitas y Rockhopper; la construcción de una base militar en Ushuaia y el envío de un proyecto de Soberanía Nacional.

Islas Malvinas. NA

Después de su exposición ante la ONU, Milei participará de una conferencia sobre valores occidentales, libertad económica y seguridad estratégica. Además, mantendrá encuentros con empresarios vinculados al Consejo de las Américas, dentro de una agenda que combina su actividad internacional con reuniones de carácter económico.

El jueves, antes de regresar a Buenos Aires, el Presidente cerrará su estadía con una exposición en The Economic Club of New York, una institución que reúne a referentes empresariales, financieros y económicos. La agenda internacional continuará a fin de mes, cuando encabece la delegación argentina en la Argentina Week de París.