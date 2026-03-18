El presidente Javier Milei se prepara para participar de una nueva cumbre de la derecha internacional al otro lado del Atlántico dentro de solo tres días. Se trata de la edición local de la CPAC 2026 en Hungría, una conferencia donde convergen referentes del espacio liberal y conservador y donde los organizadores esperan al líder argentino como uno de sus oradores principales. El viaje tiene lugar a una semana de la participación de Milei en el Foro Económico de Madrid, donde el líder libertario volvió a cargar contra el socialismo en un país gobernador por el PSOE. La breve visita a España incluyó un encuentro con el referente local y líder de VOX, Santiago Abascal. La presencia de Milei en Hungría se mantuvo con bajo perfil, en medio de un contexto de tensión dentro del Gabinete que no termina de disiparse. La gira por Nueva York, con el jefe de Gabinete en el centro de la atención mediática, opacó el eje que buscaba instalar el Gobierno de la Argentina Week como una oportunidad para atraer inversiones y depositó la atención sobre los viajes de funcionarios al exterior. Antes de cruzar el Atlántico, viajará a Tucumán mañana para participar del Foro Económico del NOA. No habrá, no obstante, una jornada del viernes reservada al Tour de la Gratitud que inauguró a fines de 2025 en aquellas provincias claves para el futuro electoral de La Libertad Avanza. Aún no hay un programa oficial en la web de la CPAC que incluya un detalle de los paneles y los expositores en su totalidad. Pero fuentes del Gobierno confirmaron a El Cronista que el Jefe de Estado tiene previsto, de momento, sumarse a la cumbre europea. Y que ya se estaban realizando los preparativos en ese sentido. Entre los oradores confirmados en la web oficial figuran el premier checo, Andrei Babis y congresistas estadounidenses como Russ Fulcher, de Ohio. En 2025, el premier local Viktor Orban formó parte de los números fuertes del evento y la expectativa es que repita su participación este año. Aunque tiene origen en Estados Unidos, la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) registra ya diversas ediciones en distintos puntos del mapa. En 2024, por caso, tuvo su debut en la Argentina, con el cierre a cargo del propio Presidente en el Hotel Hilton de Puerto Madero. Milei ya ha participado en más de una oportunidad de estas cumbres, en particular en los Estados Unidos. En el caso de Hungría, en 2025, fueron otros dos referentes libertarios quienes oficiaron de embajadores del “fenómeno Milei” en suelo europeo: el exsecretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo, y el diputado Santiago Santurio. En esta ocasión, la CPAC vuelve a celebrarse en Hungría como punto de encuentro de los referentes de la derecha y el conservadurismo global. El evento, con dirigentes y activistas de distintos países, es presentado por sus organizadores como un espacio “anti-globalista”. Desde la organización destacan que la CPAC Hungría se consolidó como una plataforma de ideas que luego se expandieron a nivel internacional. En ese marco, subrayan consignas como “No a la migración, no al género, no a la guerra”, que —según plantean— se instalaron primero en este foro y luego pasaron a formar parte del debate político en otros países, incluido Estados Unidos. El encuentro también se presenta como un punto de articulación entre fuerzas conservadoras frente a lo que describen como una disputa con las instituciones europeas. De ahí que es un escenario fértil para la participación del premier local, Viktor Orban, con quien Milei ya compartió escenario durante la inauguración del Consejo de la Libertad. En aquella ocasión, el presidente Donald Trump -otro frecuente expositor en estos eventos en su país- aludió a ambos mandatarios como aliados a los que brindó un fuerte respaldo político. “Nosotros fuimos Trump antes que Trump”, reza la convocatoria a la CPAC Hungría, en referencia a la comunión de ideas con el mandatario republicano. En un terreno donde la guerra y sus efectos colaterales inciden con mayor dureza por su proximidad, el eje de la cumbre reposará en la batalla política y cultural por Europa. “Tienen hoy más motivos que nunca para atacar a los conservadores húngaros: quieren destruirnos de una vez por todas. Saben que somos la arena en la máquina, el palo en la rueda y la espina bajo la uña. Si caemos, Europa también caerá”, se lee en la web oficial del evento. Y añade: “Nuestros amigos en Europa y en todo el mundo lo entienden, por eso todos los que importan estarán allí. Porque cuando nosotros ganamos, ellos ganan.” Bajo esa lógica, sus impulsores sostienen que Hungría ocupa un rol central en esa agenda y convocan a referentes políticos de distintas partes del mundo a participar de la cumbre el 21 de marzo. Allí dirá presente Milei, en un momento en el que levantó otra vez su perfil internacional.