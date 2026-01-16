El presidente Javier Milei se presenta en Córdoba, donde participará este viernes del Festival de Doma y Folklore de Jesús María. El evento se enmarca dentro de las visitas provinciales que busca llevar a cabo mensualmente, y es el punto de partida de la gira internacional que desarrollará durante el fin de semana.

Al frente de la organización estuvo Gabriel Bornorni, jefe de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados y alfil cercano de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien también podría sumarse a la comitiva junto al presidente de la Cámara, Martín Menem, y el ministro del Interior, Diego Santilli.

El festival, que espera juntar entre 25 y 30 mil personas, se lleva a cabo en el Anfiteatro José Hernández y dura hasta el domingo 18. En el trasfondo de aquel mega evento, asoma una de las internas libertarias más calientes en el escenario de una provincia clave para el triunfo de LLA en 2023 y 2025.

La primera provincia que eligió Milei para su gira local no es casual ya que se trata del territorio con el electorado más fiel desde que comenzó la carrera política de Milei y, en la última elección legislativa, la lista violeta con Gonzalo Roca a la cabeza aplastó a los referentes locales con el 42,35% de los votos, dejando atrás a figuras cordobesas relevantes como Juan Schiaretti y Natalia de La Sota.

El presidente Javier Milei en al recorrida por Córdoba en el "Tour de la Gratitud"

Mientras que la expectativa está puesta en que la fecha y el horario del Presidente coincide con la performance del Chaqueño Palavecino, las ausencias también se harán notar en el sentido político: por un lado, el gobernador Martín Llaryora, quien mantiene una relación relativamente distante con el Gobierno Nacional, no figura en la lista de participantes ya que desde su entorno aseguran que sigue de vacaciones hasta el próximo lunes.

Fuentes de la gobernación detallaron a El Cronista que ofrecieron que asista en su lugar la exvice y actual diputada, Myriam Prunotto, pero la rechazaron: “Nos dicen que no es un viaje institucional, sino solo al festival”, precisaron.

Además, otro que también disputa la gobernación de la provincia y no dará el presente es el senador Luis Juez, quien además haber compartido alianza electoral con el Frente Cívico en las últimas elecciones, data de larga amistad con Milei .

Aunque fue invitado, según precisaron fuentes a El Cronista, Juez mismo habló con el jefe de Estado para explicarle que esta semana se iría de vacaciones con la familia.

A quien directamente no tomaron en cuenta es al exdiputado Rodrigo De Loredo, el radical que quiso acercarse a LLA para las elecciones, pero finalmente quedó afuera de las listas. También fue uno de los que recibió oferta del asesor presidencial Santiago Caputo como ministro de Defensa durante el año pasado, pero los lazos con él y el oficialismo se cortaron.

“Se invitó a autoridades, diputados senadores y figuras cercanas al espacio”, justificó una fuente del partido que encabezó la decisión de dejar afuera a De Loredo, ante El Cronista.

Todos ellos le disputan la gobernación en Córdoba para el 2027 ,y puntualmente Juez, distanciado de Macri, podría rivalizar dentro del propio espacio libertario con Bornoroni. En reiteradas ocasiones aseguró que su objetivo final era llegar a la cúpula cordobesa al punto que justificó distanciarse de las votaciones en el Congreso durante el año pasado ante todo por tener que “pensar en su provincia”.

Luego de esta participación de Milei, que según sus allegados seguramente implicará contacto con el público, el mandatario tiene previsto viajar el sábado a Asunción, Paraguay, para participar de la firma del histórico acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.

Posteriormente, viajará a Suiza para disertar en el Foro Económico de Davos, en donde además se encontrará con líderes mundiales como el presidente estadounidense, Donald Trump, y la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

Otra provincia que tiene previsto visitar el Presidente en enero será la provincia de Buenos Aires, donde este jueves confirmó que asistirá a la Derecha Fest que se llevará a cabo en Mar del Plata el 27 de enero.

“ Este verano la batalla cultural se vive en la playa ”, difundieron desde la cuenta del evento en redes sociales que compartió Milei.

NOS VEMOS EN MAR DEL PLATA...!!!

VLLC! https://t.co/cpJz8a8ZJm — Javier Milei (@JMilei) January 15, 2026

Se trata de otro festival, esta vez de corte político y conservador, que se realizó por primera vez en Córdoba el año pasado e implica una serie de paneles centrados en temáticas libertarias y tradicionales.

La última vez que el Presidente estuvo en “La Feliz” fue en octubre del 2025, cuando encabezó la inauguración de la planta de Lamb Weston en el Parque Industrial.