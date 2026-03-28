Una nueva encuesta midió a todos los miembros del gabinete de Javier Milei. El estudio, realizado por la Universidad de San Andrés, evaluó la imagen de los 11 ministros que integran el equipo del Presidente y la percepción pública en torno a los principales referentes del oficialismo mostró un considerable desgaste social. Los resultados del sondeo, que recabó la opinión de 1008 personas en todo el país entre el 10 y 17 de marzo, dejaron un dato negativo para el elenco ministerial ya que ninguno de los funcionarios logró un diferencial de imagen positivo. Incluso para uno de ellos la imagen negativa llegó al 70%. Diego Santilli se posicionó como el integrante del Gabinete con mayor valoración bruta. El ministro del Interior lideró el ranking al registrar un 28% de imagen positiva. Su diferencial negativo fue de -17 puntos porcentuales. Junto a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el canciller Pablo Quirno presentan los diferenciales negativos más bajos (los dos últimos con una marca de -15). Le siguió el ministro de Economía, Luis Caputo, con un apoyo del 26%, guarismo que comparte con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En el caso de ambos, el nivel de rechazo fue de 30% y 32%, respectivamente. La situación de Adorni cobra especial relevancia: en medio de la polémica por sus viajes, el funcionario se mantiene dentro del top 3 aunque su diferencial negativo es el segundo de la nómina (-32%). En el extremo opuesto, el ministro de Defensa Carlos Alberto Presti se ubica en el anteúltimo grupo con apenas un 12% de imagen positiva. Según el sondeo, es el cuarto ministro que muestra mayor nivel de desconocimiento (58%), por detrás de Quirno y el ministro de Salud, Mario Lugones, ministro de Salud (ambos con 59%) así como el de de Justicia, Juan Bautista Mahiques (61%). Los funcionarios de menor aprobación son Lugones y Mahiques, con apenas un 10% de imagen positiva. Aquí conviene hacer una distinción: en el caso del titular de Justicia, su baja performance puede asociarse con su reciente desembarco en el Gabinete. El responsable de la cartera sanitaria cayó en la consideración de la opinión pública con el conflicto en el Garrahan y nunca volvió a tomar vuelo. Al tomar la serie histórica de la encuesta, Adorni muestra uno de los desgastes más marcados. El funcionario alcanzó un pico del 41% de imagen positiva en noviembre de 2024, pero cayó al 26% en la última medición. Caputo atravesó una trayectoria similar: el ministro de Economía inició 2024 con un 29% de aprobación y tocó su máximo de 36% a finales de ese año. Hoy, su imagen positiva retrocedió hasta el 26%. En tanto, la imagen positiva de Karina Milei también se desplomó del 33% al 18% en estos dos años. En paralelo, el estudio de la UdeSA midió a 22 dirigentes políticos con una caída generalizada en la imagen de todos, si bien Javier Milei continúa liderando el ranking. El Presidente encabeza la lista con un 38%. Lo sigue de cerca la hoy senadora Patricia Bullrich con el 36%. La sorpresa del sondeo, no obstante, aparece en el tercer lugar donde se ubica la diputada nacional Myriam Bregman con el 33%. La dirigente del Frente de Izquierda se posiciona por encima de referentes de peso como Axel Kicillof (32%), Victoria Villarruel (30%) y Cristina Kirchner (30%). También supera a Juan Grabois (29%), Jorge Macri (27%) y Mauricio Macri (26%). El dato no es menor. Bregman obtiene su mejor performance entre quienes desaprueban al Gobierno, donde alcanza el 50% de imagen positiva, según el informe. Su capital político se concentra en el segmento opositor, pero su presencia en el podio general marca una consolidación de la izquierda como referencia de la oposición. Milei, a pesar de liderar, registra un diferencial negativo de -18 puntos: el 56% de la población lo evalúa de manera negativa, contra el 38% que lo hace positivamente. El diferencial negativo más pronunciado entre los líderes del podio corresponde a Bullrich, con -20 puntos. Bregman, en cambio, anota -13 puntos, el mejor diferencial entre los tres primeros del ranking, lo que indica una imagen más consolidada entre quienes la conocen y valoran.