Presupuesto 2026: las 8 claves para entender qué define el Senado y por qué es crucial para el Gobierno

El Senado aprobó en general con 46 votos afirmativos, 25 negativos y 1 abstención el Presupuesto 2026: el primero del presidente Javier Milei, tras dos años de prórroga, y el primero en 10 años con proyección de superávit fiscal.

Al Gobierno lo apoyaron todos los aliados, menos Alejandra Vigo, la senadora de Córdoba, la única que se abstuvo y anticipó que también lo hará en particular. Incluso se sumaron a favor tres del peronismo : Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza (Tucumán) y Carolina Moisés (Jujuy), aunque Gerardo Zamora, el exgobernador de Santiago del Estero, y su par Elia Esther, votaron en contra .

El texto presentado por el Gobierno contempla gastos totales por $148 billones y proyecta un crecimiento del 5% del PBI para el 2026, una inflación anual de 10,1%, un tipo de cambio a $1.423 para diciembre del 2026, un superávit primario de 1,2% del PBI y un crecimiento las exportaciones del 10,6%.

“La inflación es un robo a mano armada y nosotros terminamos con el robo, el robo real y el robo de la inflación”, destacó la senadora Patricia Bullrich, la última oradora antes de la votación, en su primer discurso como senadora. “Sabemos que todavía falta, pero sabemos que también nuestra gente sabe que este esfuerzo vale la pena“, agregó.

En su alocución, se refirió al equilibrio fiscal como “regla de oro”, el “fin de los intermediarios” en el acompañamiento social que funcionaban como “gerentes de la pobreza” y sobre la importancia de la desregulación y el ajuste. “El superávit no es una meta circunstancial para nosotros, es una regla. El déficit cero no se negocia, es la línea roja que separa el futuro del desastre. Argentina no tenía un Presupuesto de estas características desde hace más de un siglo”, subrayó.

En el articulado, que deberá votarse por capítulos, se incluye además modificaciones para la reestructuración de deuda -habilita un rango más amplio en operaciones financieras- y la derogación de las metas de financiamiento mínimo en educación, ciencia y defensa . Este último punto, de hecho, generó conflicto entre los senadores y el capítulo que lo contempla -el II- no tiene garantizados los votos.

Todo indica que el oficialismo podría ganar la votación con lo justo, pero el nerviosismo se siente hasta último minuto. La frenética jornada de negociación tuvo como protagonistas Bullrich, al ministro del Interior, Diego Santilli, al asesor de Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem, al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quienes recorrieron los despachos del Palacio durante toda la tarde del viernes.

También se lo vio en el Senado al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien maneja una de las bancas clave para el fino de la votación con Edith Terenzi y viene hace tiempo negociando por la deuda de fondos provisionales con Nación. Él también había formado parte del pasilleo parlamentario durante la sesión en Diputados. Tanto él como el mandatario salteño, Gustavo Sáenz, el correntino, Gustavo Valdés, y el tucumano Osvaldo Jaldo, son clave para inclinar la balanza a un piso de números más sólido para el oficialismo .

Los que empantanaron el camino fueron los radicales, que manejan 10 senadores. Los tres que no responden a gobernadores, Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y Flavio Fama, anticiparon que no apoyarán el Capítulo II por el artículo 30 y el jefe de bloque, Eduardo Vischi, podría también abstenerse en esa votación. Se prevé que solo 5 vayan a votar a favor.

“Lo llamo el artículo escoba, porque barre los pisos de inversión en educación y ciencia previstos por ley. Un piso que no se alcanza sigue siendo una referencia y un rumbo a seguir”, criticó Abad en su alocución, quien podría ser el único radical que vote en contra -los otros evalúan abstenerse, lo cual podría ayudar a que el Gobierno consiga el número más fácilmente ya que cuentan como ausencias-.

La clave está en que, además de los artículos 12 y 30, que son los que se disputaron, el capítulo también incluye la ejecución de las obras públicas y habilita el préstamo de organismos multilaterales, como el BID, para financiarlas: dos pedidos centrales para los gobernadores.

Al Gobierno podría ayudarlos el bloque peronista de Convicción Federal , que según deslizaron en el Senado, funcionarían como “garantía” para contrarrestar la pérdida de apoyos de la UCR al Capítulo II. Se trata de Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza (Tucumán) y Carolina Moisés (Jujuy). Además de la influencia de Jaldo y Raúl Jalil, influye también el vínculo que tiene Moisés con Sáenz.

La Libertad Avanza venía de tener que sacrificar el Capítulo XI, que fue rechazado en la Cámara de Diputados por incluir un artículo que derogaba las leyes de emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario. Si bien desde la Casa Rosada se atajaron de que fue una “victoria” por la buena reacción en los mercados, la idea de perder otro capítulo en el Senado políticamente podría ser