Distanciada del Gobierno y con agenda propia, la vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a sostener un nuevo reclamo por la soberanía de Malvinas, con un mensaje que marcó diferencia con la posición de Javier Milei. “Nuestro continente no debe definirse en función de agendas extranjeras”, aseguró en un evento en Madrid.

La titular del Senado participó del XII Foro Parlamentario Iberoamericano, que se llevó a cabo en el Congreso de los Diputados de España. En su intervención, Villarruel apuntó contra la “ocupación ilegítima” del archipiélago por parte de Gran Bretaña, en una postura que se distanció del presidente que propuso un acercamiento a los kelpers, a quienes tildó de “malvinenses” el pasado 2 de abril.

“La explotación responsable y razonable de los recursos, muchas veces se ve comprometida por conflictos traídos por potencias extracontinentales a nuestra región, como ocurre en el Mar Argentino”, señaló la vicepresidenta.

Y marcó que la explotación de los recursos en el Atlántico Sur “se ve comprometida por conflictos traídos por potencias extracontinentales”.

Sobre la cuestión del archipiélago, fue contundente: “Se vulnera nuestra soberanía por el avance de embarcaciones extranjeras en una zona de tensiones debido a la ocupación ilegítima de Reino Unido de nuestras Islas Malvinas”.

Por eso, agradeció el “apoyo histórico” de las naciones iberoamericanas al reclamo argentino sobre las islas, incluyendo las Georgias y Sándwich del Sur.

El distanciamiento político entre Milei y Villarruel también se había manifestado en el último aniversario de la Guerra de Malvinas. Este año, el mandatario habló sobre los kelpers, a quienes tildó de “malvinenses”, y dijo que desea que elijan votarlo y ser argentinos.

“Si de soberanía sobre las Malvinas se trata, nosotros dejamos en claro que el voto más importante de todos es el que se hace por los pies y anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros“, expresó.

En aquella oportunidad, Milei y Villarruel participaron además en actos distintos por el aniversario del comienzo de la Guerra. El presidente encabezó una ceremonia en el barrio porteño de Retiro . Por su parte, la vicepresidente estuvo en la provincia de Tierra del Fuego para hacer lo propio en Ushuaia.

Malvinas es parte de la agenda nativa y propia de la titular del Senado, como todo aquello que se acerca al universo castrense. El recuerdo de su padre, quien en su foja de servicios ostenta -entre otros puntos- haber participado de la Guerra de Malvinas como segundo jefe de la Compañía de Comandos 602, detrás de Aldo Rico, hace que entienda la cita como un compromiso ineludible.