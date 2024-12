"Milei ganó y tú lo sabes": qué dice la canción republicana pensada para Trump que elogia al presidente argentino

El presidente Javier Milei será este miércoles el orador principal de la Conferencia de Acción Política Conservador (CPAC), evento que nuclea a las principales referentes de la derecha internacional y que tiene al libertario como máximo protagonista.

La edición de este año, que tendrá lugar en el Hotel Hilton de Puerto Madero, contará con la presencia de varias personalidades destacadas entre las que resaltan Ben Shapiro, integrante del equipo de Trump; Lara Trump, quien es referente del Partido Republicano y nuera del republicano; el líder de Vox, Santiago Abascal, y el diputado por San Pablo, Eduardo Bolsonaro.

Sin embargo, todas las miradas se las llevará el presidente argentino , a quien en la cena de gala que sirvió como antesala del evento principal le dedicaron una canción especial.

"Milei won and you know it (Milei ganó y tú lo sabes)", dice el estribillo del tema que interpretó en la noche del martes la artista texana Natasha Owens, quien grabó la canción originalmente para Donald Trump y que reversionó la letra para elogiar al argentino.

"Está comenzando una fiesta en toda la Argentina, que optó por la libertad. La libertad está en camino. Es tiempo de celebrar", dice en otra parte la canción que fue seguida entre aplausos por los presentes en el lugar.

Owens, además, repitió en varias oportunidades la conocida frase del mandatario: "Viva la libertad, carajo".

La canción original, un emblema de la campaña de Trump

La canción lanzada por Owens en 2020 se convirtió en un himno de apoyo a Donald Trump, destacando su campaña electoral y resonando especialmente en sus seguidores republicanos.

Incluso, en una de las estrofas, la cantante predijo la victoria de Trump en 2024, algo que ocurrió en las elecciones de noviembre, donde el magnate superó a Kamala Harris.

Owens, cantante de música country cristiana, alcanzó mayor visibilidad pública cuando su canción se viralizó a finales de 2020, acumulando miles de reproducciones. Su compromiso con la política republicana también se refleja en otras canciones de su álbum American Patriot.

La letra de su tema original, que surgió en medio de las disputas sobre los resultados de las elecciones de 2020, reparte críticas a los demócratas, los medios y otras instituciones, como el FBI y Twitter, a quienes acusa de ocultar la verdad.

Natasha Owens, la intérprete que que sorprendió con una canción para Milei.

CPAC, el evento republicano que tendrá a Milei como máxima figura

Está previsto que sean Matt y Mercedes Schlapp los encargados de la apertura del evento, y a lo largo de la jornada se sucederán distintos paneles temáticos que incluyen la participación de los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis "Toto" Caputo (Economía), y del diputado bonaerense, Agustín Romo.

A las 16.30, se desarrollará una mesa de periodistas, con la moderación del vocero, Manuel Adorni.

El influencer estrella, el libertario Daniel Parisini, mejor conocido por su usuario en X como "El Gordo Dan", también será orador en la cumbre.

Tras la oferta de exposiciones, Milei estará a cargo del cierre del evento que, de no mediar imprevistos, está pensado para las 19. Según trascendió, su discurso estará orientado a criticar las "malicias" del sistema capitalista, a cuestionar la Agenda 2030, y a consolidar el alineamiento con el reciente electo Donald Trump.