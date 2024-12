En medio del paro de La Fraternidad, Caputo reflota la idea de privatizar los trenes: "Peor que Aerolíneas"

Tras la medida de fuerza dispuesta por La Fraternidad, gremio que denuncia la emergencia del sector, el ministro Luis Caputo cuestionó este martes el funcionamiento y el costo del servicio ferroviario, y reflotó la idea de privatizar los trenes.

"Esto es peor aún porque el tema trenes es mucho más grave que Aerolíneas. Una empresa quebrada, que brinda un servicio desastroso, y que le cuesta al país más de mil millones de dólares al año", señaló el ministro de Economía citando la publicación de un periodista que advertía por la "mala recepción" del paro por parte de los usuarios.

La protesta se hizo sentir lunes y martes en todas las líneas, con acumulación de pasajeros sobre todo en las terminales de Retiro, Constitución y Once, donde la gente se quejó no solo de las demoras en las partidas sino también de lo lento que se hizo el recorrido, ya que las formaciones mantuvieron una velocidad que no superó los 30 kilómetros por hora

"Atención pasajeros. Estamos frente a una de las peores crisis ferroviarias . Nuestros trenes necesitan reparaciones con urgencia. Las vías deben tener obras para seguridad y confort. Y los sistemas de comunicación y señales deben ser actualizados", reclamó el gremio en un comunicado firmado por "los conductores de los trenes".

Desde el Gobierno nacional consideraron como "extorsivas" las medidas gremiales y las atribuyeron a la intención de negociar "un aumento salarial superior al que se firmó con el resto de los sindicatos ferroviarios", indicaron fuentes gubernamentales a la Agencia Noticias Argentinas.

Emergencia ferroviaria para mejorar los precios de venta

En Casa Rosada no esconden sus planes privatizadores para el sector.

A mediados de junio se decretó la Emergencia Pública en Materia Ferroviaria por dos años, en una medida motivada por el deterioro de la infraestructura por la que transitan trenes urbanos, regionales y de larga distancia en todo el país.

La declaración implicó el pedido de reajuste y priorización de obras por parte de las empresas públicas que operan en el sector. Marcó también un aumento presupuestario para la estructura ferroviaria y diferentes inversiones .

"Todo lo que hacemos es para avanzar en las privatizaciones" , indicó una alta fuente del Gobierno en diálogo con El Cronista, que reconoció que la decisión tiene como objetivo acondicionar parte de la infraestructura ferroviaria para mejorar la oferta para la venta de las compañías a privatizar.

Una de estas cinco compañía apuntadas, Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima, ya fue declarada sujeta a privatización.

"Producto de la Ley Bases, se procederá a privatizar la empresa Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima (...) El año pasado, el Estado puso u$s 112 millones en esta empresa, dinero que salió de cada uno de nosotros, de todos los argentinos", explicó al decisión Manuel Adorni.

Y agregó: "Para dimensionar del deficiente estado del sistema ferroviaria de cargas, la distancia media transportada hoy es de 500 kilómetros, la misma media que se transportaba hace 50 años. En medio siglo no hemos avanzado absolutamente nada".

Según detalló el vocero, el límite de cantidad de toneladas "se mantiene congelada desde 2009". En este sentido, advirtió que "en este medio siglo, la producción agrícola que representa el 60% de la carga transportada se multiplicó por 5".