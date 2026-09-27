La economía argentina atraviesa uno de sus momentos más adversos desde el inicio de la pandemia. Así lo advierte un informe de JP Morgan firmado por los economistas Diego W. Pereira y Lucila Barbeito, que analiza el comportamiento de la actividad durante julio de 2026 y detecta una caída mucho más severa que la anticipada por el mercado.

Según el banco de inversión, ya se esperaba un dato débil para julio, en línea con el “soft backdrop” —el escenario de bajo dinamismo— que había caracterizado al segundo trimestre del año. Sin embargo, la realidad fue peor que el escenario base: la contracción reportada superó “significativamente” la proyección de JP Morgan, que estimaba una baja de alrededor del 1% mensual.

El dato final marcó una retracción del 2,9% mensual (medido en la serie desestacionalizada) y una caída interanual del 1,4% respecto de julio de 2025.

El peor mes desde la pandemia

El informe subraya la magnitud histórica del derrumbe: julio de 2026 representó la peor performance mensual de la economía argentina desde abril de 2020, en pleno confinamiento estricto por la pandemia de coronavirus.

Pero el dato más contundente es otro. De acuerdo con JP Morgan, si se excluye ese mes excepcional de la cuarentena, ningún mes registró una caída de esta magnitud desde 2004. El informe menciona específicamente que ni siquiera la crisis financiera global de fines de 2008 ni el período de estrés financiero de 2018-2019 —dos episodios de fuerte deterioro macroeconómico— provocaron un derrumbe mensual tan pronunciado como el de julio.

El propio título del informe de JP Morgan resume el diagnóstico del banco: la desaceleración de julio “profundiza las preocupaciones sobre el crecimiento”, al tiempo que remarca que la pobreza “se elevó levemente” (poverty edged higher) en el mismo período.

La combinación de ambos factores —una actividad que se contrae con más fuerza de la esperada y un indicador social que empeora— alimenta las dudas sobre la solidez de la recuperación económica y sobre el impacto que el ajuste está teniendo en los sectores más vulnerables.