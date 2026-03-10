El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, inauguró este lunes en Nueva York el "Argentina Week 2026″, un mega road show organizado por el Gobierno para presentar oportunidades de inversión en el país ante empresarios, banqueros y referentes del mundo financiero. La recepción de apertura se realizó en el Consulado General y Centro de Promoción de la Argentina, a metros de Central Park, con capacidad limitada a unos 300 invitados. Allí Adorni dio la bienvenida a los participantes y planteó que la Argentina atraviesa “un verdadero cambio de época” tras las reformas impulsadas por la administración de Javier Milei. “Este es un evento histórico para nuestro país y es un verdadero honor para mí recibirlos esta noche en el Consulado argentino en la ciudad de Nueva York”, afirmó al comenzar su intervención. El encuentro marcó el inicio formal de una agenda de tres días de exposiciones y reuniones con inversores que tendrá como protagonista central al presidente Milei. Entre las actividades previstas figuran presentaciones en la sede de JP Morgan, encuentros con empresarios y una serie de paneles sectoriales. Durante su discurso, Adorni sostuvo que el Gobierno impulsó transformaciones económicas profundas desde su llegada al poder y enumeró medidas vinculadas con el ajuste fiscal, la desregulación y la apertura comercial. “Hicimos un ajuste de 30% del gasto público. Sostuvimos el superávit fiscal y financiero durante dos años y eliminamos o modificamos cerca de 15.000 regulaciones que distorsionaban nuestros mercados”, señaló. También destacó la aprobación de la reforma laboral y los acuerdos comerciales con la Unión Europea y con Estados Unidos. Según afirmó, esas decisiones buscan sentar las bases de un nuevo ciclo económico. En esa línea, sostuvo que la economía “crece a paso firme” y que comienzan a llegar inversiones a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). “Están ingresando miles de millones de dólares en sectores de alta productividad”, aseguró. El jefe de Gabinete planteó además que el objetivo del Gobierno es que 2026 se convierta en el año de mayor expansión económica en dos décadas. Adorni también defendió la sostenibilidad del programa económico y sostuvo que el Ejecutivo cumplió con las promesas realizadas durante la campaña electoral. “Por primera vez en décadas los argentinos tienen un presidente que cumple con su palabra. El presidente ganó las elecciones prometiendo un ajuste del Estado, prometiendo bajar la inflación y prometiendo poner orden en las calles, y lo hizo”, dijo. Según explicó, el Gobierno considera que la etapa más difícil del programa económico ya quedó atrás. “El ajuste fiscal está hecho, los precios relativos están mayormente corregidos y la inflación ya se encuentra en un sendero decreciente”, sostuvo. En el plano político, el jefe de Gabinete destacó los resultados de las elecciones legislativas del año pasado y afirmó que el actual Congreso tiene una orientación más favorable a las reformas económicas. “La sociedad eligió claramente profundizar el sendero de reforma. Hoy un partido promercado tiene la primera minoría en el Congreso”, señaló. También sostuvo que el peronismo atraviesa un período de debilidad parlamentaria. “Desde hace décadas que el peronismo no tenía tan poco poder parlamentario”, afirmó. De cara al futuro, anticipó que el Gobierno enviará nuevos proyectos al Congreso para profundizar las reformas estructurales. “Este año vamos a enviar decenas de proyectos para seguir avanzando en el camino de la reforma: fortalecer los derechos de propiedad, abrir el comercio, seguir achicando el Estado, bajar impuestos y continuar desregulando la economía”, dijo. El jefe de Gabinete planteó además que la coyuntura internacional abre una oportunidad para fortalecer el vínculo entre la Argentina y Estados Unidos. “En un contexto global absolutamente desafiante, el timing para una relación estratégica entre los Estados Unidos y Argentina no puede ser más oportuno”, afirmó. En ese marco, invitó a empresarios e inversores a participar del proceso de transformación económica que impulsa el Gobierno. “Estamos ante una tormenta perfecta para que haya una revolución económica en la República Argentina. Queremos que sean parte de este viento de cambio como individuos, como empresas y como país”, señaló. Durante los próximos días, la agenda del Argentina Week incluirá paneles sobre energía, minería, inteligencia artificial, agroindustria y mercados de capitales, con la participación de funcionarios, empresarios y referentes del sistema financiero internacional. Al cerrar su intervención, Adorni dejó un mensaje dirigido a los inversores presentes en la sala.