México busca eliminar el efectivo en gasolineras y casetas: qué propone el Gobierno

México avanza hacia una mayor digitalización de los pagos cotidianos. La propuesta de Ley de Economía Digital, presentada por el Gobierno federal como parte del Paquete Económico 2027, busca reducir el uso de efectivo y ampliar las alternativas para realizar operaciones electrónicas, por ejemplo, en las casetas y gasolineras.

La iniciativa fue enviada al Congreso el 8 de septiembre y ahora se encuentra en análisis en la Cámara de Diputados. Entre sus objetivos está facilitar el uso de pagos digitales y electrónicos, así como ampliar el acceso a estos mecanismos.

México busca eliminar el efectivo en gasolineras y casetas: qué propone el Gobierno

De aprobarse, el nuevo marco legal podría establecer condiciones para limitar el uso de efectivo en determinados sectores y actividades. Sin embargo, por ahora no existe una prohibición vigente para pagar en efectivo en gasolineras o casetas, por lo que cualquier cambio dependerá del proceso legislativo y de las disposiciones que eventualmente se emitan.

¿Qué propone la nueva Ley de Economía Digital?

La iniciativa busca que los pagos electrónicos sean más accesibles y sencillos para la población. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que uno de los objetivos es que las personas puedan pagar desde el celular u otros medios electrónicos, al tiempo que se impulsa la digitalización de las operaciones económicas.

La propuesta también pretende reducir las barreras que existen para utilizar estos mecanismos y aprovechar la infraestructura digital disponible en el país.

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados continúa revisando sus alcances como parte del análisis del Paquete Económico 2027.

El contexto actual es que los billetes del Banco de México tienen poder liberatorio ilimitado, de acuerdo con la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos vigente. Por ello, cualquier modificación que implique restricciones específicas al uso de efectivo tendría que sustentarse en el nuevo marco jurídico y en las disposiciones correspondientes.

¿Cómo funcionarían los pagos digitales?

La transición hacia un mayor uso de medios electrónicos contempla distintas alternativas, entre ellas:

Tarjetas bancarias

Códigos QR

Transferencias electrónicas

Sistemas de pago digital

En el caso de las gasolineras, estos mecanismos permitirían realizar el pago desde una terminal o mediante un dispositivo móvil. Para los usuarios, esto representaría una ampliación de opciones disponibles frente al uso de billetes y monedas.

En las casetas de cobro, los sistemas de telepeaje continuarían siendo una de las alternativas para realizar pagos sin efectivo, mientras que otros medios electrónicos podrían complementar las opciones disponibles.

La propuesta todavía debe ser aprobada

Aunque el Gobierno federal planteó una estrategia para incrementar el uso de pagos digitales, la Ley de Economía Digital aún se encuentra en proceso legislativo. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados inició su análisis y realizó reuniones con funcionarios y representantes del sector privado para revisar la propuesta.

Por ello, cualquier cambio relacionado con la posibilidad de restringir el efectivo en actividades específicas, como el pago de gasolina o casetas, no es automático ni está vigente actualmente. Primero deberá concluir el proceso de discusión y aprobación de la iniciativa y, posteriormente, deberán establecerse las reglas que correspondan.