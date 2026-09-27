Llega una fuerte tormenta para este martes 22 de septiembre: lluvias intensas y aumento de la nubosidad en Colombia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas para este domingo, con fenómenos que podrían incluir lluvias intensas, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento. El pronóstico anticipa, además, una semana con condiciones de inestabilidad y temperaturas moderadas.

El aviso rige durante la mañana y la tarde de este domingo y advierte sobre la posibilidad de tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Según informó el organismo, las precipitaciones podrían registrarse en períodos cortos y estar acompañadas por actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas.

Alerta amarillo por tormentas: qué advierte el SMN

En su comunicado, el SMN señaló que la Ciudad será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes.

El organismo también advirtió que se esperan precipitaciones acumuladas de entre 20 y 50 milímetros, aunque esos valores podrían ser superados de manera puntual.

El alerta amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes. Por eso, el pronóstico requiere prestar atención a la evolución de las condiciones durante las horas de vigencia del aviso.

Cómo estará el tiempo en Buenos Aires durante la semana

El pronóstico anticipa varios días de inestabilidad, con lluvias y temperaturas que no superarán los 19 grados.

Este domingo se esperan tormentas aisladas, con vientos del este que rotarán al noreste. La temperatura mínima será de 15 grados y la máxima llegará a 19, por lo que será la jornada más cálida de la semana.

Para el lunes, el SMN prevé cielo mayormente nublado y chaparrones durante la noche. Los vientos soplarán del este y las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 19 grados.

El martes continuará la inestabilidad, con tormentas aisladas y chaparrones. Se esperan vientos del sur y una temperatura mínima de 14 grados, mientras que la máxima alcanzará los 19.

El pronóstico del SMN para los próximos días

Domingo: tormentas aisladas, con temperaturas de entre 15 y 19 grados. Vientos del este, rotando al noreste.

Lunes: cielo mayormente nublado y chaparrones por la noche. Temperaturas de entre 14 y 19 grados, con vientos del este.

Martes: tormentas aisladas y chaparrones, con vientos del sur. La temperatura oscilará entre los 14 y los 19 grados.

La previsión anticipa así una semana marcada por la humedad y las precipitaciones, con temperaturas máximas que se mantendrán por debajo de los 20 grados.