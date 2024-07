Milei desafía a Macri: no paga la deuda con Ciudad y busca un acuerdo legislativo con el PRO

Javier Milei evitará una confrontación directa con Mauricio Macri, no se meterá en la puja interna del PRO, eludirá las críticas del ex presidente al plan económico e incluso evalúa no atender el reclamo de la deuda con la administración porteña por la coparticipación.

La embestida de Macri contra el Gobierno por el rumbo económico y el pedido de fondos para la Ciudad no cayeron nada bien en la Casa Rosada. Pero en las últimas horas el presidente ordenó evitar una confrontación con Macri y no meterse en la interna del expresidente con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich que ayer estalló con la ruptura del PRO.

En el Gobierno creen que Macri esbozó un intento por avanzar en espacios y cargos de peso en la Casa Rosada y no creen que sean justas las críticas que lanzó desde el informe de la Fundación pensar al plan económico.

No obstante, Milei mantendrá una postura ambigua con Macri. Por un lado, avalará la conformación de un interbloque en Diputados del PRO y La Libertad Avanza. Esto se venía gestando hace tiempo entre Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal, Guillermo Francos, Martín Menem y Santiago Caputo. La idea es que haya una coordinación mayor en Diputados y en el Senado.

A la vez, Milei frenará cualquier propuesta de Macri por imponer ministros en el gabinete nacional. Aseguran los allegados al Presidente que Macri reclamaba espacios de poder la AFIP; ANSES, Aduana, la IGJ y Aysa, entre otros espacios. Nada de esto será concedido. Mucho menos ahora.

Deuda con la Ciudad

En la Casa Rosada evalúan que por ahora no se pagará la deuda que la Ciudad de Buenos Aires de Jorge Macri reclama por coparticipación.

Aseguran que el Gobierno de la Ciudad ya cobró la parte que le correspondía por medio del impuesto a los Ingresos Brutos y el resto se irá pagando con coparticipación. Es decir, que la deuda pasada no se pagará ya que se compensó con Ingresos Brutos y de ahora en más con la baja de Ingresos Brutos la Nación cubrirá la diferencia.

Esto forma parte de las negociaciones que el equipo del Ministerio de Economía a cargo de Luis Toto Caputo entabló con los referentes económicos de Jorge Macri.

"No habrá pago de la deuda hacia atrás. Esto es un hecho y formaba parte de un acuerdo con la Ciudad que Mauricio Macri desconoce", aseguró a El Cronista un allegado al Presidente.

Según confiaron fuentes calificadas del Gobierno, la idea de Milei es pagar a cuenta gotas la coparticipación pero no abonará el reclamo global de la deuda que reclama la Ciudad y que la Corte Suprema respaldó en su reclamo . El acuerdo de este tema se volverá a discutir entre el equipo de Caputo y Jorge Macri el 19 de este mes.

El máximo tribunal ordenó hace casi 18 meses que Nación restituya a la Ciudad el 1,55% de coparticipación que Alberto Fernández le recortó en medio de la pandemia para pagarle un aumento de sueldo a los policías bonaerenses que le habían sitiado la Quinta de Olivos.