El gobierno de Javier Milei se mantendrá inflexible con los gremios que frenan sus actividades como medida de protesta y en medio del paro de trenes que encaró ayer el gremio La Fraternidad, desde la Casa Rosada deslizaron que el Presidente avanzará con denuncias, apercibimientos y el eventual descuento del día a los ferroviarios que se sumaron a la medida de fuerza.

Después del paro general que la CGT le hizo al Gobierno en enero pasado la estrategia de Milei se radicalizó duramente contra los sindicatos. Ayer el vocero presidencial Manuel Adorni cuestionó que más de un millón de personas fueron afectadas en su forma de trasladarse por el paro de trenes, y remarcó que "se están evaluando las medidas pertinentes" contra los responsables "para que no quede sin consecuencias".

En esta línea de respuesta al gremio de La Fraternidad desde el gobierno remarcaron a El Cronista que se analizan en estas horas la presentación de denuncias contra los dirigentes gremiales, apercibimientos, demás sanciones y el descuento de día trabajados. "Todo está en el menú de alternativas para dar respuesta", dijeron en la Casa Rosada.





Las medidas que estudia el Gobierno contra los gremios

Milei reunió a su grupo más cercano conformado por su hermana Karina; el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; el secretario Santiago Caputo y la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello para transmitir los lineamientos de su plan de lucha contra los gremios.

Con aquellos que están predispuestos al diálogo se va a sentar a negociar. Así ocurrió ayer con la convocatoria a los gremios docentes para debatir un incremento salarial con gremios de las provincias a fin de poder comenzar las clases en tiempo y forma.

Pero en el caso del gremio La Fraternidad no hubo caso. La decisión de los ferroviarios de ir a un paro que generó un caos en todo el país despertó un fuerte malestar en el gobierno. Ayer tampoco aceptaron la oferta del 12% que se les formuló durante la audiencia paritaria en Trabajo: demandan un 20% a tono con la inflación de enero para actualizar los salarios.

En conferencia de prensa en la Casa Rosada, Adorni resaltó que "hay dos caminos: el de la casta o el de la libertad, el trabajo y el mérito, y lo que eligió la Argentina es un país diferente a la decadencia que veníamos viviendo". Apuntó así a los gremialistas que realizaron paros y protestas.

"El Gobierno lleva 73 días de gestión, no 73 años, y el Presidente no da marcha atrás y no se va a mover un centímetro de lo que es su mandato popular y por lo que la gente lo votó", dijo Adorni. El portavoz apuntó a Omar Maturano, jefe del gremio de La Fraternidad. "de fraternos no tienen nada", dijo.

Sanciones y denuncias contra los gremios

La apuesta del Gobierno en respuesta al paro de trenes será frontal. Se analizan sanciones al gremio de Maturano, la posibilidad de enviar telegramas de apercibimientos y descontar días laborales. El andarivel de sanciones es complejo admiten en el Gobierno porque el paro se dio sin que haya una conciliación obligatoria y dentro de los parámetros constitucionales de llevar adelante una protesta.

En paralelo a todo esto, desde la Casa Rosada deslizaron otra estrategia que tiene que ver con denuncias sobre el presunto enriquecimiento ilícito de Maturano. Funcionarios del gobierno dejaron a entrever la supuesta existencia de "lujosos restaurantes en terrenos ferroviarios" en supuestas manos del jefe de La Fraternidad. También mencionaron un abultado salario que estaría recibiendo el líder gremial. La idea sería exponer al gremialista ante la sociedad.

A la vez, desde el Gobierno buscan generar divisiones internas o contrastar posiciones entre los gremialistas. Por un lado, dejaron en evidencia el accionar de Maturano con el paro de La Fraternidad y, por otra parte, destacaron que el gremio Unión Ferroviario no adhirió al paro.

Maturano por su lado señaló que la CGT es "el único bastión de los trabajadores y la única oposición", en un tiro por elevación al peronismo. Fue también una forma de pedir a la central obrera se ponga al frente de "un plan de lucha" para que la situación gremial "no se desmadre".